Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїІнвестиціїФінансиМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бізнес
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Авто Найкращі гібридні автомобілі у 2025 році

Найкращі гібридні автомобілі у 2025 році

Ua ru
Дата публікації: 4 липня 2025 17:30
ТОП-3 гібридні автомобілі у 2025 році
Toyota Yaris Hybrid Фото: carwow.co.uk

Найвагомішою перевагою гібридних автомобілів є економія пального, яка в середньому сягає 20-50% у порівнянні з традиційними бензиновими або дизельними авто. Поєднуючи двигун внутрішнього згоряння та електромотор, вони пропонують екологічну альтернативу та стають дедалі популярнішими в Україні.

Фахівці Lʼautomobiliste назвали три найкращі гібридні моделі у 2025 році.

Реклама
Читайте також:

Toyota RAV4 Hybrid

2025 Toyota RAV4 Hybrid
Фото: usnews.com

Звичайний гібридний двигун (HEV) кросовера розвиває потужність 218-222 к.с. та може похвалитися витратою палива від 5,5 до 6,5 літрів/100 км. Завдяки просторому салону та великому багажнику, він ідеально підходить для сімей та тривалих поїздок.

Також читайте:

Навіщо виробники навмисно обмежують запас ходу гібридів

Що буде, якщо не зарядити плагін-гібридне авто

2025 Toyota Yaris Hybrid

2025 Toyota Yaris Hybrid
Фото: carwow.co.uk

Машина вирізняється своїми невеликими розмірами, 1,5-літровим звичайним гібридним двигуном (HEV) та витратою пального від 4,2 до 5 літрів/100 км. Репутація Toyota щодо надійності додає йому шарму, а тим, хто хоче трохи спортивності, варто розглянути версію GR Sport.

Renault Captur E-Tech

2025 Renault Captur E-Tech
Фото: whatcar.com

Гібрид з підзарядкою від мережі (PHEV) здатен проїхати лише на електротязі 50 км та може похвалитися витратою пального близько 2 літрів/100 км за умови регулярної підзарядки. Його 18-дюймові колісні диски та 9,3-дюймовий сенсорний екран доповнюють пакет, який також включає кілька допоміжних систем водіння.

Також читайте:

Чому не варто купляти вживані гібридні автомобілі

Названо найдешевше нове гібридне авто в Україні

авто автомобіль Renault гібрид Toyota
Сергій Якуба - Редактор
Автор:
Сергій Якуба
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації