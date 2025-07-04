ТОП-3 гібридні автомобілі у 2025 році

Toyota Yaris Hybrid Фото: carwow.co.uk

Найвагомішою перевагою гібридних автомобілів є економія пального, яка в середньому сягає 20-50% у порівнянні з традиційними бензиновими або дизельними авто. Поєднуючи двигун внутрішнього згоряння та електромотор, вони пропонують екологічну альтернативу та стають дедалі популярнішими в Україні.

Фахівці Lʼautomobiliste назвали три найкращі гібридні моделі у 2025 році.

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Звичайний гібридний двигун (HEV) кросовера розвиває потужність 218-222 к.с. та може похвалитися витратою палива від 5,5 до 6,5 літрів/100 км. Завдяки просторому салону та великому багажнику, він ідеально підходить для сімей та тривалих поїздок.

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2025 Toyota Yaris Hybrid

Фото: carwow.co.uk

Машина вирізняється своїми невеликими розмірами, 1,5-літровим звичайним гібридним двигуном (HEV) та витратою пального від 4,2 до 5 літрів/100 км. Репутація Toyota щодо надійності додає йому шарму, а тим, хто хоче трохи спортивності, варто розглянути версію GR Sport.

Renault Captur E-Tech

Фото: whatcar.com

Гібрид з підзарядкою від мережі (PHEV) здатен проїхати лише на електротязі 50 км та може похвалитися витратою пального близько 2 літрів/100 км за умови регулярної підзарядки. Його 18-дюймові колісні диски та 9,3-дюймовий сенсорний екран доповнюють пакет, який також включає кілька допоміжних систем водіння.

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