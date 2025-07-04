ТОП-3 гибридных автомобиля в 2025 году

Toyota Yaris Hybrid Фото: carwow.co.uk

Самым весомым преимуществом гибридных автомобилей является экономия топлива, которая в среднем достигает 20-50% по сравнению с традиционными бензиновыми или дизельными авто. Сочетая двигатель внутреннего сгорания и электромотор, они предлагают экологическую альтернативу и становятся все более популярными в Украине.

Специалисты Lʼautomobiliste назвали три лучшие гибридные модели в 2025 году.

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Обычный гибридный двигатель (HEV) кроссовера развивает мощность 218-222 л.с. и может похвастаться расходом топлива от 5,5 до 6,5 л/100 км. Благодаря просторному салону и большому багажнику, он идеально подходит для семей и длительных поездок.

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2025 Toyota Yaris Hybrid 2025 года

Фото: carwow.co.uk

Машина отличается своими небольшими размерами, 1,5-литровым обычным гибридным двигателем (HEV) и расходом топлива от 4,2 до 5 л/100 км. Репутация Toyota по надежности добавляет ему шарма, а тем, кто хочет немного спортивности, стоит рассмотреть версию GR Sport.

Renault Captur E-Tech

Фото: whatcar.com

Гибрид с подзарядкой от сети (PHEV) способен проехать только на электротяге 50 км и может похвастаться расходом топлива около 2 л/100 км при условии регулярной подзарядки. Его 18-дюймовые колесные диски и 9,3-дюймовый сенсорный экран дополняют пакет, который также включает несколько вспомогательных систем вождения.

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