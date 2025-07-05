Ненадійні кросовери Ford з пробігом, які не варто купувати

2015 Ford Escape Фото: caranddriver.com

Кросовери Ford знані стильним дизайном, сучасними технологіями та доступною ціною. Але не всі авто виправдовують очікування власників, тому варто знати, з якими вживаними моделями можна стати частим відвідувачем автосервісу.

Про це написав SUV News.

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Ford Escape (2013-2019)

Фото: Ford

Escape третього покоління вражає компактними розмірами та економними двигунами 1.5L та 2,0L EcoBoost. Але, за даними J.D. Power, рейтинг надійності моделі становить 82 бали зі 100, що значно нижче середнього для сегмента компактних кросоверів.

Власники скаржаться на витік охолоджувальної рідини в циліндри, перегрів та часті поломки. Автоматична коробка 6F35 відзначається ривками та зносом, особливо після 100 000 км. А збої в системі SYNC та датчиках призводять до помилок на панелі приладів.

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Ford Edge (2007-2014)

Фото: caranddriver.com

Edge першого покоління (2007-2014) є середньорозмірним кросовером з просторим салоном та потужними двигунами, зокрема 3,5L V6. Втім, за даними Consumer Reports, ця модель має низький рейтинг надійності: 1 бал з 5 для моделей 2007-2010.

Власники скаржаться на двигуни EcoBoost 2L, які схильні до змішування охолоджувальної рідини з оливою, що може спричинити дорогий ремонт. Повідомляють про закисання супортів та швидкий знос гальмівних дисків. Часто виявляються несправності в системі клімат-контролю та датчиках паркування.

Ford Escape Hybrid (2020-2023)

Фото: caranddriver.com

Авто обіцяє економію пального та сучасні технології, але модель отримала від Consumer Reports низький рейтинг надійності: лише 2 бали з 5.

Споживачі відзначають несправності в електричних компонентах гібридної системи, зокрема в охолодженні батареї, що призводить до зниження ефективності. Трансмісія eCVT може видавати сторонні звуки та втрачати тягу після 80 000 км. Також скаржаться на збої в системі Ford Co-Pilot360 та сенсорному екрані, які ускладнюють керування.

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