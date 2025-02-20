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Ford Explorer проти Honda Pilot — який кросовер кращий

20 лютого 2025 19:45
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор
Який кросовер 2025 року кращий — Ford Explorer чи Honda Pilot
Ford проти Honda. Фото: motortrend.com
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор

Автомобілісти люблять кросовери середнього розміру, адже вони просторі, але не надто великі, а під капотом у цих транспортних засобів достатньо потужності. Серед найкращих автомобілів у цій категорії Ford Explorer та Honda Pilot 2025 року випуску.

Попри те, що Honda популярніша, фахівці Motor Biscuit називають три причини, через які перемагає Ford.

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Продуктивність

Кросовер Ford Explorer 2025 року. Фото: caranddriver.com
2025 Ford Explorer. Фото: caranddriver.com

Новий Explorer стандартно постачається з 2,3-літровим рядним 4-циліндровим двигуном потужністю 300 к.с. Pilot використовує 3,5-літровий V6 потужністю 285 к.с.

Також американський кросовер має потужнішу силову установку V6 на 400 к.с., яка розганяє авто від 0 до 100 км/год лише за 5,6 с.

Водночас у базової комплектації Explorer цей показник становить 7 с. Honda потрібно приблизно 7,8 с, щоб набрати таку швидкість.

Ford також перемагає в економії палива, витрачаючи в середньому 9,8 л на 100 км пробігу, Honda спалює 11,2 л/100 км.

Технології

Кросовер Honda Pilot 2025 року.
2025 Honda Pilot. Фото: Honda

Новий Explorer отримав 13,3-дюймовий центральний сенсорний екран та 12,3-дюймовий цифровий прилад. Pilot має стандартний 7-дюймовий кольоровий дисплей, але покупці можуть оновити його до 9-дюймового. 

Ціни

Ані Ford Explorer, ані Honda Pilot не дешеві автомобілі. Але базовий Explorer починається з 41 350 доларів, а рекомендована роздрібна ціна Pilot становить 41 650 доларів.

Раніше Toyota вперше за 40 років перемогла Ford. Також експерти назвали пʼять найгірших моделей Ford Edge, яких варто уникати.

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