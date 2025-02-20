Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Авто arrow Ford Explorer против Honda Pilot — какой кроссовер лучше arrow

Ford Explorer против Honda Pilot — какой кроссовер лучше

20 февраля 2025 19:45
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор
Какой кроссовер 2025 года лучше — Ford Explorer или Honda Pilot
Ford против Honda. Фото: motortrend.com
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор

Автомобилисты любят кроссоверы среднего размера, ведь они просторные, но не слишком большие, а под капотом у этих транспортных средств достаточно мощности. Среди лучших автомобилей в этой категории Ford Explorer и Honda Pilot 2025 года выпуска.

Несмотря на то, что Honda популярней, специалисты Motor Biscuit называют три причины, по которым побеждает Ford.

Читайте также:

Производительность

Кросовер Ford Explorer 2025 року. Фото: caranddriver.com
2025 Ford Explorer. Фото: caranddriver.com

Новый Explorer стандартно поставляется с 2,3-литровым рядным 4-цилиндровым двигателем мощностью 300 л.с. Pilot использует 3,5-литровый V6 мощностью 285 л.с.

Также американский кроссовер имеет более мощную силовую установку V6 на 400 л.с., которая разгоняет авто от 0 до 100 км/ч всего за 5,6 с.

В то же время у базовой комплектации Explorer этот показатель составляет 7 с. Honda нужно примерно 7,8 с, чтобы набрать такую скорость.

Ford также побеждает в экономии топлива, расходуя в среднем 9,8 л на 100 км пробега, Honda сжигает 11,2 л/100 км.

Технологии

Кросовер Honda Pilot 2025 року.
2025 Honda Pilot 2025 года. Фото: Honda

Новый Explorer получил 13,3-дюймовый центральный сенсорный экран и 12,3-дюймовый цифровой прибор. Pilot имеет стандартный 7-дюймовый цветной дисплей, но покупатели могут обновить его до 9-дюймового.

Цены

Ни Ford Explorer, ни Honda Pilot не дешевые автомобили. Но базовый Explorer начинается с 41 350 долларов, а рекомендованная розничная цена Pilot составляет 41 650 долларов.

Ранее Toyota впервые за 40 лет победила Ford. Также эксперты назвали пять худших моделей Ford Edge, которых стоит избегать.

авто Ford цены автомобиль Honda
Реклама
Реклама
Реклама