Какой кроссовер 2025 года лучше — Ford Explorer или Honda Pilot

Ford против Honda. Фото: motortrend.com

Автомобилисты любят кроссоверы среднего размера, ведь они просторные, но не слишком большие, а под капотом у этих транспортных средств достаточно мощности. Среди лучших автомобилей в этой категории Ford Explorer и Honda Pilot 2025 года выпуска.

Несмотря на то, что Honda популярней, специалисты Motor Biscuit называют три причины, по которым побеждает Ford.

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Производительность

2025 Ford Explorer. Фото: caranddriver.com

Новый Explorer стандартно поставляется с 2,3-литровым рядным 4-цилиндровым двигателем мощностью 300 л.с. Pilot использует 3,5-литровый V6 мощностью 285 л.с.

Также американский кроссовер имеет более мощную силовую установку V6 на 400 л.с., которая разгоняет авто от 0 до 100 км/ч всего за 5,6 с.

В то же время у базовой комплектации Explorer этот показатель составляет 7 с. Honda нужно примерно 7,8 с, чтобы набрать такую скорость.

Ford также побеждает в экономии топлива, расходуя в среднем 9,8 л на 100 км пробега, Honda сжигает 11,2 л/100 км.

Технологии

2025 Honda Pilot 2025 года. Фото: Honda

Новый Explorer получил 13,3-дюймовый центральный сенсорный экран и 12,3-дюймовый цифровой прибор. Pilot имеет стандартный 7-дюймовый цветной дисплей, но покупатели могут обновить его до 9-дюймового.

Цены

Ни Ford Explorer, ни Honda Pilot не дешевые автомобили. Но базовый Explorer начинается с 41 350 долларов, а рекомендованная розничная цена Pilot составляет 41 650 долларов.

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