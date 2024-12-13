Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Авто arrow Пять худших подержанных Honda Pilot разных лет выпуска arrow

Пять худших подержанных Honda Pilot разных лет выпуска

13 декабря 2024 19:44
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор
Избегайте пяти проблемных моделей Honda Pilot — худшие б/у варианты
2016 Honda Pilot. Фото: caranddriver.com
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор

В свое время полноразмерный кроссовер Honda Pilot занял между семейными минивэнами и тяжелыми внедорожниками. Несмотря на общую репутацию надежности, некоторые модельные годы автомобиля имели значительные проблемы, которые обязательно нужно учитывать при выборе подержанного авто.

Об этом написал Motor Biscuit.

Читайте также:
  • 2023 Honda Pilot

Первый выпуск авто имел ненадежный гидротрансформатор, что приводило к пробуксовке и остановкам. Многие владельцы столкнулись с полной неисправностью трансмиссии, требовавшей замены более чем за 4000 долларов. Также возникали проблемы с электричеством, включая зажигание и дверные замки.

  • 2005 Honda Pilot

Несмотря на попытки улучшений, модель все еще страдала от проблем с трансмиссией, в частности, от утечек жидкости и неисправного гидротрансформатора, что угрожало безопасности. Косметические дефекты, например отслаивание краски и ржавчина, особенно в темных цветах, также были распространены. Автомобиль имел электрические неисправности, в частности проблемы с дисплеями.

  • 2013 Honda Pilot

Кроссовер стремился к современным функциям и топливной эффективности, но оказался ненадежным. Отзыв из-за неисправностей подушек безопасности и проблемы с двигателем, включая чрезмерное потребление масла, сильно ухудшили его репутацию. Были жалобы относительно низкого качества выцарапываемой краски, особенно в красных и синих моделях. Информационно-развлекательная система имела сбои, владельцы жаловались на зависание и проблемы с Bluetooth.

  • 2016 Honda Pilot

Модель с элегантным редизайном и новыми функциями безопасности столкнулась с проблемами. 9-ступенчатая коробка передач вызвала разочарование из-за резкого переключения, задержки ускорения и случайных остановок. А дефекты топливных форсунок снижали производительность. Часто требовались обновления ПО или замена трансмиссии. Также были сбои в электросистеме: кнопка запуска часто не реагировала, а у информационной системы были частые зависания.

  • 2019 Honda Pilot

Модель продемонстрировала инновации Honda с новыми технологиями безопасности и изысканным интерьером, но ее надежность разочаровала. Основными проблемами были ошибки программного обеспечения в трансмиссии, вызвавшие непостоянное переключение в 9-ступенчатой ​​коробке. Владельцы сталкивались с задержками навигации и зависаниями экранов. Также наблюдался ранний износ тормозов.

Ранее эксперты назвали пять удивительно ненадежных подержанных кроссоверов. Также мы писали о лучших годах выпуска Honda Accord.

авто проблемы автомобиль Honda подержанные авто

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

20:44 Еще одного ребенка вернули из оккупации на территорию Украины

20:39 Сырский встретился с главкомом ВС Литвы Вайкшнорасом — видео

20:28 Мороз и гололедица — синоптики предупредили об опасности завтра

20:24 Себальос после Динамо перешел за солидную сумму в клуб МЛС

20:19 Бойцы 3-й ОШБр уничтожили укрытие врага на Харьковщине — видео

Шмыгаль оценил ход переговоров в Германии - 80x80

Шмыгаль оценил ход переговоров в Германии

20:03 Костина могут назначить на дипломатическую должность в ЕС, — СМИ

20:00 Мобилизация женщин в Украине — кого это касается прежде всего

20:00 Могут ли раздавать повестки в больнице

19:55 Украина будет поставлять продовольствие в Сирию, — Reuters

19:47 После массированной атаки РФ Зеленский позвонил главе Финляндии

20:44 Еще одного ребенка вернули из оккупации на территорию Украины

20:39 Сырский встретился с главкомом ВС Литвы Вайкшнорасом — видео

20:28 Мороз и гололедица — синоптики предупредили об опасности завтра

20:24 Себальос после Динамо перешел за солидную сумму в клуб МЛС

20:19 Бойцы 3-й ОШБр уничтожили укрытие врага на Харьковщине — видео

Шмыгаль оценил ход переговоров в Германии - 80x80

Шмыгаль оценил ход переговоров в Германии

20:03 Костина могут назначить на дипломатическую должность в ЕС, — СМИ

20:00 Мобилизация женщин в Украине — кого это касается прежде всего

20:00 Могут ли раздавать повестки в больнице

19:55 Украина будет поставлять продовольствие в Сирию, — Reuters

19:47 После массированной атаки РФ Зеленский позвонил главе Финляндии

14:32 Экономическое бронирование — кого из одесситов оно касается

06:40 Цены на медь значительно выросли — стоимость цветмета в декабре

12 декабря 2024
Эксклюзив

18:43 Вызов для каждого — война глазами одесского военного

Эксклюзив

13:23 С улицы на ВВК — как отстоять право на отсрочку

06:40 В Украине новые цены на чермет — сколько стоит лом в декабре

Эксклюзив

06:37 Отсрочка от мобилизации — кто и как может получить сегодня

11 декабря 2024

15:27 Средняя зарплата в Украине 530 долларов — хватает ли одесситам

11:30 Цены на пшеницу — сколько стоят зерновые в Украине

06:40 Цены снова растут — сколько стоит 1 г золота в декабре

10 декабря 2024

06:40 Как заработать на ломе в Украине — цены за 1 кг латуни в декабре

Text

18:16 Ветераны жалуются на госуслуги — Констанкевич объяснила нюансы

Text

17:50 Обращение Сырского и отключение света — эфир Вечір.LIVE

Text

17:44 Корольчук объяснил, почему прошлая зима прошла без отключений

Text

17:33 Университеты Украины столкнулись с недобором студентов, — нардеп

Text

13:00 Массированный обстрел Украины и помощь от США — эфир День.LIVE

Шмыгаль оценил ход переговоров в Германии - 80x80

Шмыгаль оценил ход переговоров в Германии

Text

08:00 Изменения в работе учебных центров ВСУ — эфир Ранок.LIVE

12 декабря 2024
Text

23:07 В Тбилиси продолжаются протесты — что известно на этот момент

Text

22:24 Нагорняк оценил вероятность долговременных отключений света

Text

19:55 Лимиты на банковские переводы — Южанина назвала, кто под прицелом

Text

19:36 Южанина назвала количество подозрительных банковских операций

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:00 Мобилизация мужчин 50+ — кого не будут брать в армию

1 декабря 2024

10:36 Надо сокращать пути уклонения — в ВСУ назвали способы

4 декабря 2024

06:12 Самая полезная каша, о которой все забыли — вкусный завтрак

8 декабря 2024

19:20 Военная форма не для всех — какие штрафы грозят украинцам

9 декабря 2024

14:12 Заготовка дров — можно ли собирать сухостой на обочине дороги

8 декабря 2024

08:45 Льготы для пенсионеров — что изменится в 2025 году

6 декабря 2024

16:16 Фьюри внезапно отменил бой и хочет найти лучшего соперника

2 декабря 2024

17:00 Каладзе раскритиковал Кварцхелию и Мамардашвили за их позицию

3 декабря 2024

06:35 Эта информация очень личная — о чем не обязан знать ТЦК

6 декабря 2024

10:16 Арендатор сможет стать владельцем жилья — что готовят украинцам