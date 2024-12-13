Избегайте пяти проблемных моделей Honda Pilot — худшие б/у варианты

2016 Honda Pilot. Фото: caranddriver.com

В свое время полноразмерный кроссовер Honda Pilot занял между семейными минивэнами и тяжелыми внедорожниками. Несмотря на общую репутацию надежности, некоторые модельные годы автомобиля имели значительные проблемы, которые обязательно нужно учитывать при выборе подержанного авто.

Об этом написал Motor Biscuit.

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2023 Honda Pilot

Первый выпуск авто имел ненадежный гидротрансформатор, что приводило к пробуксовке и остановкам. Многие владельцы столкнулись с полной неисправностью трансмиссии, требовавшей замены более чем за 4000 долларов. Также возникали проблемы с электричеством, включая зажигание и дверные замки.

2005 Honda Pilot

Несмотря на попытки улучшений, модель все еще страдала от проблем с трансмиссией, в частности, от утечек жидкости и неисправного гидротрансформатора, что угрожало безопасности. Косметические дефекты, например отслаивание краски и ржавчина, особенно в темных цветах, также были распространены. Автомобиль имел электрические неисправности, в частности проблемы с дисплеями.

2013 Honda Pilot

Кроссовер стремился к современным функциям и топливной эффективности, но оказался ненадежным. Отзыв из-за неисправностей подушек безопасности и проблемы с двигателем, включая чрезмерное потребление масла, сильно ухудшили его репутацию. Были жалобы относительно низкого качества выцарапываемой краски, особенно в красных и синих моделях. Информационно-развлекательная система имела сбои, владельцы жаловались на зависание и проблемы с Bluetooth.

2016 Honda Pilot

Модель с элегантным редизайном и новыми функциями безопасности столкнулась с проблемами. 9-ступенчатая коробка передач вызвала разочарование из-за резкого переключения, задержки ускорения и случайных остановок. А дефекты топливных форсунок снижали производительность. Часто требовались обновления ПО или замена трансмиссии. Также были сбои в электросистеме: кнопка запуска часто не реагировала, а у информационной системы были частые зависания.

2019 Honda Pilot

Модель продемонстрировала инновации Honda с новыми технологиями безопасности и изысканным интерьером, но ее надежность разочаровала. Основными проблемами были ошибки программного обеспечения в трансмиссии, вызвавшие непостоянное переключение в 9-ступенчатой ​​коробке. Владельцы сталкивались с задержками навигации и зависаниями экранов. Также наблюдался ранний износ тормозов.

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