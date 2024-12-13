Уникайте п’ять проблемних моделей Honda Pilot — найгірші вживані варіанти

2016 Honda Pilot. Фото: caranddriver.com

Свого часу повнорозмірний кросовер Honda Pilot посів між сімейними мінівенами та важкими позашляховиками. Попри загальну репутацію надійності, деякі модельні роки автомобіля мали значні проблеми, що обов’язково потрібно враховувати при виборі вживаного авто.

Про це написав Motor Biscuit.

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2023 Honda Pilot

Перший випуск авто мав ненадійний гідротрансформатор, що призводило до пробуксовування та зупинок. Багато власників зіткнулися з повною несправністю трансмісії, яка вимагала заміни за понад 4000 доларів. Також виникали проблеми з електрикою, зокрема із запалюванням та дверними замками.

2005 Honda Pilot

Попри спроби покращень, модель все ще страждала від проблем з трансмісією, зокрема витоків рідини та несправного гідротрансформатора, що загрожувало безпеці. Косметичні дефекти, як-от відшаровування фарби та іржа, особливо в темних кольорах, також були поширеними. Авто мало електричні несправності, зокрема проблеми з дисплеями.

2013 Honda Pilot

Кросовер прагнув сучасних функцій та паливної ефективності, але виявився ненадійним. Відкликання через несправності подушок безпеки й проблеми з двигуном, включно з надмірним споживанням масла, сильно погіршили його репутацію. Були скарги стосовно низької якості фарби, що видряпувалася, особливо в червоних та синіх моделях. Інформаційно-розважальна система мала збої, власники скаржилися на зависання та проблеми з Bluetooth.

2016 Honda Pilot

Модель з елегантним редизайном та новими функціями безпеки швидко зіткнувся з проблемами. 9-ступенева коробка передач викликала розчарування через різке перемикання, затримки прискорення та випадкові зупинки. А дефекти паливних форсунок знижували продуктивність. Часто потрібні були обновлення ПЗ або заміна трансмісії. Також були збої в електросистемі: кнопка запуску часто не реагувала, а інформаційна система мала часті зависання.

2019 Honda Pilot

Модель продемонструвала інновації Honda з новими технологіями безпеки та вишуканим інтер’єром, але її надійність розчарувала. Основними проблемами були помилки програмного забезпечення в трансмісії, що викликали непостійне перемикання в 9-ступеневій коробці. Власники стикалися із затримками навігації та зависаннями екранів. Також спостерігався ранній знос гальм.

Раніше експерти назвали п'ять напрочуд ненадійних вживаних кросоверів. Також ми писали про найкращі роки випуску Honda Accord.