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Главная Авто Ненадежные подержанные кроссоверы Ford, которые не стоит покупать

Ненадежные подержанные кроссоверы Ford, которые не стоит покупать

Ua en ru
Дата публикации 5 июля 2025 09:35
Ненадежные кроссоверы Ford с пробегом, которые не стоит покупать
2015 Ford Escape Фото: caranddriver.com

Кроссоверы Ford известны стильным дизайном, современными технологиями и доступной ценой. Но не все авто оправдывают ожидания владельцев, поэтому стоит знать, с какими подержанными моделями можно стать частым посетителем автосервиса.

Об этом написал SUV News.

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Ford Escape (2013-2019)

2017 Ford Escape
Фото: Ford

Escape третьего поколения поражает компактными размерами и экономными двигателями 1.5L и 2,0L EcoBoost. Но, по данным J.D. Power, рейтинг надежности модели составляет 82 балла из 100, что значительно ниже среднего для сегмента компактных кроссоверов.

Владельцы жалуются на утечку охлаждающей жидкости в цилиндры, перегрев и частые поломки. Автоматическая коробка 6F35 отмечается рывками и износом, особенно после 100 000 км. А сбои в системе SYNC и датчиках приводят к ошибкам на панели приборов.

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Ford Edge (2007-2014)

2009 Ford Edge
Фото: caranddriver.com

Edge первого поколения (2007-2014) является среднеразмерным кроссовером с просторным салоном и мощными двигателями, в частности 3,5L V6. Впрочем, по данным Consumer Reports, эта модель имеет низкий рейтинг надежности: 1 балл из 5 для моделей 2007-2010 годов.

Владельцы жалуются на двигатели EcoBoost 2L, которые склонны к смешиванию охлаждающей жидкости с маслом, что может привести к дорогостоящему ремонту. Сообщают о закисании суппортов и быстрый износ тормозных дисков. Часто обнаруживаются неисправности в системе климат-контроля и датчиках парковки.

Ford Escape Hybrid (2020-2023)

2021 Ford Escape Hybrid
Фото: caranddriver.com

Авто обещает экономию топлива и современные технологии, но модель получила от Consumer Reports низкий рейтинг надежности: всего 2 балла из 5.

Потребители отмечают неисправности в электрических компонентах гибридной системы, в частности в охлаждении батареи, что приводит к снижению эффективности. Трансмиссия eCVT может издавать посторонние звуки и терять тягу после 80 000 км. Также жалуются на сбои в системе Ford Co-Pilot360 и сенсорном экране, которые затрудняют управление.

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авто Ford советы автомобиль гибрид
Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
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