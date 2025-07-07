Надежные автомобили возрастом до 10 лет, которые стоят своих денег

Автомобили Lexus и Toyota. Фото: japanesenostalgiccar.com

По данным Consumer Reports, самыми надежными автомобилями с пробегом остаются Lexus, Toyota и Mazda. Некоторые модели этих автомобилей все еще являются выгодной покупкой даже с пробегом более 160 000 км.

Об этом сообщил Slash Gear.

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Mazda

Mazda заняла третье место в рейтинге лучших брендов подержанных автомобилей по версии Consumer Reports среди 26 марок. Хотя некоторые подержанные модели Mazda рекомендуется избегать, бренд предлагает успешные варианты, выдержавшие время, такие как Mazda3 и CX-5.

RepairPal оценивает Mazda на четыре балла за надежность и дает 5 место из 32 брендов. JD Power поставила Mazda на второе место по надежности в 2022 году, где среднее количество проблем на 100 автомобилей составило 185, что лучше многих других марок.

Toyota

Toyota заняла второе место в рейтинге лучших подержанных автомобилей по версии Consumer Reports. Независимо от модели — Tacoma, Prius, Sienna или Camry — Toyota демонстрирует свою надежность, что подтверждается данными.

RepairPal оценивает надежность бренда на четыре балла, ставя его на восьмое место среди 32 брендов. JD Power зафиксировала лишь 147 проблем на 100 автомобилей, что значительно меньше средних показателей.

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Lexus

Согласно Consumer Reports, Lexus имеет лучшую репутацию надежности среди автомобилей в возрасте от пяти до десяти лет, опережая другие известные марки. Это неудивительно, ведь Lexus известен как бренд класса люкс. Многие модели от 2015 года выпуска остаются отличными покупками.

RepairPal оценивает Lexus на четыре балла за надежность, а JD Power сообщает о 135 проблемах на 100 автомобилей — самый низкий показатель среди всех. Стоимость подержанных Lexus выше, но учитывая их надежность, инвестиции могут быть оправданными.

Самые популярные подержанные авто в Украине

По данным Укравтопром, в июне из-за рубежа в Украину завезли почти 20 000 подержанных легковых автомобилей, что на 7% больше, чем за аналогичный месяц прошлого года.

ТОП-10 самых популярных моделей июня

Volkswagen Golf: 985 единиц; Renault Megane: 698 ед.; Skoda Octavia: 652 ед.; Volkswagen Tiguan: 634 ед.; Tesla Модель Y: 567 ед.; Audi Q5: 560 ед.; Nissan Rogue: 520 ед.; Tesla Model 3: 513 ед.; Nissan Leaf: 468 ед.; Volkswagen Passat: 451 ед.

Средний возраст подержанных машин, которые в июне получили украинские номера, составляет 8,8 года.

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