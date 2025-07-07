Надійні автомобілі віком до 10 років, які коштують своїх грошей

Автомобілі Lexus та Toyota. Фото: japanesenostalgiccar.com

За даними Consumer Reports, найнадійнішими автомобілями з пробігом залишаються Lexus, Toyota та Mazda. Деякі моделі цих автомобілів все ще є вигідною покупкою навіть з пробігом понад 160 000 км.

Про це повідомив Slash Gear.

Реклама

Читайте також:

Mazda

Mazda посіла третє місце в рейтингу найкращих брендів вживаних автомобілів за версією Consumer Reports серед 26 марок. Хоча деякі вживані моделі Mazda рекомендується уникати, бренд пропонує успішні варіанти, що витримали час, такі як Mazda3 та CX-5.

RepairPal оцінює Mazda на чотири бали за надійність та дає 5 місце з 32 брендів. JD Power поставила Mazda на друге місце за надійністю у 2022 році, де середня кількість проблем на 100 автомобілів становила 185, що краще за багато інших марок.

Toyota

Toyota зайняла друге місце в рейтингу найкращих вживаних автомобілів за версією Consumer Reports. Незалежно від моделі — Tacoma, Prius, Sienna чи Camry — Toyota демонструє свою надійність, що підтверджується даними.

RepairPal оцінює надійність бренду на чотири бали, ставлячи його на восьме місце серед 32 брендів. JD Power зафіксувала лише 147 проблем на 100 автомобілів, що значно менше за середні показники.

Також читайте:

Чи надійні плагін-гібридні автомобілі Toyota

Названо компактний кросовер надійніший за Toyota та Honda

Lexus

Згідно з Consumer Reports, Lexus має найкращу репутацію надійності серед автомобілів віком від п'яти до десяти років, випереджаючи інші відомі марки. Це не дивно, адже Lexus відомий як бренд класу люкс. Багато моделей від 2015 року випуску залишаються відмінними покупками.

RepairPal оцінює Lexus на чотири бали за надійність, а JD Power повідомляє про 135 проблем на 100 автомобілів — найнижчий показник серед усіх. Вартість вживаних Lexus вища, але враховуючи їх надійність, інвестиції можуть бути виправданими.

Найпопулярніші вживані авто в Україні

За даними Укравтопром, у червні з-за кордону в Україну завезли майже 20 000 вживаних легкових автомобілів, що на 7% більше, ніж за аналогічний місяць торік.

ТОП-10 найпопулярніших моделей червня

Volkswagen Golf: 985 одиниць; Renault Megane: 698 од.; Skoda Octavia: 652 од.; Volkswagen Tiguan: 634 од.; Tesla Модель Y: 567 од.; Audi Q5: 560 од.; Nissan Rogue: 520 од.; Tesla Model 3: 513 од.; Nissan Leaf: 468 од.; Volkswagen Passat: 451 од.

Середній вік вживаних машин, які у червні отримали українські номери, становить 8,8 року.

Також читайте:

Чому Nissan наздоганяє Lexus та випереджає Toyota

В десятці найкращих авто 2025 року сім японців та два американці