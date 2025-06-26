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Главная Авто Назван идеальный пробег для подержанного автомобиля

Назван идеальный пробег для подержанного автомобиля

Ua en ru
Дата публикации 26 июня 2025 07:36
Какой идеальный пробег для подержанного автомобиля
Продажа подержанных авто. Фото: zhzh.com.ua
Ключові моменти Лучший вариант Средний возраст авто в Украине

Выбор подержанного авто с пробегом всегда является компромиссом, который зависит от многих факторов, в частности модели авто, его технического состояния, истории обслуживания и финансовых возможностей покупателя. Нет единого идеального пробега, но есть опыт других водителей и общие рекомендации.

Об этом написала Avtosota.

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Лучший вариант

По мнению экспертов, идеальный возраст подержанного авто составляет три года с пробегом в районе 60 000 км. Фактически такая машина лишь прошла обкатку. При этом, если присутствовали какие-то заводские проблемы, то первый владелец уже их решил.

Считается, что с таким авто до 100 000 км никакой технической катастрофы случится не может, конечно, если за машиной следили на протяжении этих лет.

А еще помните, чем технически машина сложнее, тем меньший пробег она может себе позволить.

Покупать автомобиль с пробегом более 100 000 км рискованно. Нужно смотреть на реальное состояние машины. Следует проверить все основные узлы и детали в автосервисе. Учитывая возраст, у такого авто гарантированно будут какие-то технические недостатки.

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Средний возраст авто в Украине

По данным Института исследований авторынка, в Украине в мае 2025 года сервисные центры МВД зарегистрировали почти 82 000 сделок купли-продажи подержанных легковушек. Это на 7,6% больше по сравнению с апрелем-2025, но на 49,1% меньше чем в мае-2024. Однако тогда еще продолжался бум переписываний транспорта, связанный со слухами об увеличении налогов на продажу авто.

Среди перепроданных в Украине авто уверенно лидирует Volkswagen. Больше всего украинцы покупают подержанные Passat. Также высокий спрос сохранялся на Golf.

Средний возраст авто на украинском вторичном рынке по сравнению с предыдущими периодами не изменился и составляет 15,8 года.

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Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
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