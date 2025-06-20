Названы подержанные автомобили, которые меньше ломаются

Подержанные автомобили с минимальным количеством поломок
Компании, предлагающие страхование от расходов владельцев подержанных автомобилей, имеют ценную базу информации о стоимости ремонта и поломки авто. В частности польская GetHelp.pl, сотрудничающая с 4000 автосалонов, подготовила отчет, который может облегчить людям поиск беспроблемной машины с пробегом.
Об этом написал Interia.
Статистика неудач
Более трети (36%) подержанных автомобилей, застрахованных таким образом, ломаются в первый год использования новым владельцем. А большинство из этих неисправностей (52%) возникают в первые три месяца после приобретения машины до пробега 5000 км.
Неудивительно, поскольку средний возраст автомобиля в Польше сегодня составляет около 15 лет (в Украине на внутреннем рынке — около 16 лет).
Наименее подвержены поломкам автомобили с гибридным приводом (вероятность ремонта оценивается в 16,7%). Покупка бензиновой машины также обеспечивает относительное спокойствие (23,7%). Вероятность поломки дизельного авто составляет 41,4%, а автомобиля с газобаллонной установкой — 50,4%.
Читайте также:
Названы самые надежные дешевые авто с большим пробегом
Худшие двигатели авто, которые выходят из строя после 100 000 км
Наименее подверженные поломкам подержанные авто
Пять позиций в рейтинге GetHelp.pl из двенадцати самых безотказных брендов заняли японские производители. В список также вошли азиатские Hyundai и Kia.
- Mitsubishi: уровень отказов 11%
- Dacia: 15%
- Honda: 23%
- Toyota: 23%
- Hyundai: 24%
- Mazda: 24%
- Skoda: 25%
- Kia: 27%
- Nissan: 28%
- Renault: 31%
- Alfa Romeo: 31%
- Fiat: 33%
Присутствием в списке Dacia, Fiat или Alfa Romeo не должно удивлять. В случае с более дешевыми транспортными средствами многие покупатели не покрывают автомобиль дополнительным страхованием из-за стоимости такой услуги. Это несколько искажает реальную картину вторичного рынка. Впрочем, этот список стоит учитывать при выборе авто с пробегом.
Также читайте:
Механик назвал самое надежное подержанное авто с дизельным двигателем
Подержанные авто из США, которых надо избегать любой ценой
Читайте Новини.LIVE!