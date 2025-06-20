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Главная Авто Подержанные автомобили с минимальным количеством поломок

Подержанные автомобили с минимальным количеством поломок

Ua en ru
Дата публикации 20 июня 2025 01:20
Названы подержанные автомобили, которые меньше ломаются
Продажа авто с пробегом. Фото: glavcom.ua
Ключові моменти Статистика неудач Наименее подверженные поломкам подержанные авто

Компании, предлагающие страхование от расходов владельцев подержанных автомобилей, имеют ценную базу информации о стоимости ремонта и поломки авто. В частности польская GetHelp.pl, сотрудничающая с 4000 автосалонов, подготовила отчет, который может облегчить людям поиск беспроблемной машины с пробегом.

Об этом написал Interia.

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Более трети (36%) подержанных автомобилей, застрахованных таким образом, ломаются в первый год использования новым владельцем. А большинство из этих неисправностей (52%) возникают в первые три месяца после приобретения машины до пробега 5000 км.

Неудивительно, поскольку средний возраст автомобиля в Польше сегодня составляет около 15 лет (в Украине на внутреннем рынке — около 16 лет).

Наименее подвержены поломкам автомобили с гибридным приводом (вероятность ремонта оценивается в 16,7%). Покупка бензиновой машины также обеспечивает относительное спокойствие (23,7%). Вероятность поломки дизельного авто составляет 41,4%, а автомобиля с газобаллонной установкой — 50,4%.

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Наименее подверженные поломкам подержанные авто

Пять позиций в рейтинге GetHelp.pl из двенадцати самых безотказных брендов заняли японские производители. В список также вошли азиатские Hyundai и Kia.

  1. Mitsubishi: уровень отказов 11%
  2. Dacia: 15%
  3. Honda: 23%
  4. Toyota: 23%
  5. Hyundai: 24%
  6. Mazda: 24%
  7. Skoda: 25%
  8. Kia: 27%
  9. Nissan: 28%
  10. Renault: 31%
  11. Alfa Romeo: 31%
  12. Fiat: 33%

Присутствием в списке Dacia, Fiat или Alfa Romeo не должно удивлять. В случае с более дешевыми транспортными средствами многие покупатели не покрывают автомобиль дополнительным страхованием из-за стоимости такой услуги. Это несколько искажает реальную картину вторичного рынка. Впрочем, этот список стоит учитывать при выборе авто с пробегом.

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Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
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