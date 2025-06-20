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Головна Авто Вживані автомобілі з мінімальною кількістю поломок

Вживані автомобілі з мінімальною кількістю поломок

Ua en ru
Дата публікації: 20 червня 2025 01:20
Названі вживані автомобілі, які менше ламаються
Продаж авто з пробігом. Фото: glavcom.ua
Ключові моменти Статистика невдач Наймеш схильні до поломок вживані авто

Компанії, що пропонують страхування від витрат власників вживаних автомобілів, мають цінну базу інформації про вартість ремонту та поломки авто. Зокрема польська GetHelp.pl, що співпрацює з 4000 автосалонів, підготувала звіт, який може полегшити людям пошук безпроблемної машини з пробігом.

Про це написав Interia.

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Статистика невдач

Понад третини (36%) вживаних автомобілів, застрахованих таким чином, ламаються в перший рік використання новим власником. А більшість з цих несправностей (52%) виникають у перші три місяці після придбання машини до пробігу 5000 км.

Не дивно, позаяк середній вік автомобіля в Польщі сьогодні становить близько 15 років (в Україні на внутрішньому ринку — близько 16 років).

Найменш схильні до поломок автомобілі з гібридним приводом (ймовірність ремонту оцінюється в 16,7%). Купівля бензинової машини також забезпечує відносний спокій (23,7%). Ймовірність поломки дизельного авто становить 41,4%, а автомобіля з газобалонною установкою — 50,4%.

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Наймеш схильні до поломок вживані авто

П'ять позицій у рейтингу GetHelp.pl з дванадцяти найбільш безвідмовних брендів зайняли японські виробники. До списку також увійшли азійські Hyundai та Kia.

  1. Mitsubishi: рівень відмов 11%
  2. Dacia: 15%
  3. Honda: 23%
  4. Toyota: 23%
  5. Hyundai: 24%
  6. Mazda: 24%
  7. Skoda: 25%
  8. Kia: 27%
  9. Nissan: 28%
  10. Renault: 31%
  11. Alfa Romeo: 31%
  12. Fiat: 33%

Присутністю у списку Dacia, Fiat або Alfa Romeo не має дивувати. У випадку з дешевшими транспортними засобами багато покупців не покривають автомобіль додатковим страхуванням через вартість такої послуги. Це дещо спотворює реальну картину вторинного ринку. Втім, цей список варто враховувати під час вибору авто з пробігом.

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Сергій Якуба - Редактор
Автор:
Сергій Якуба
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