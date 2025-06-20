Названі вживані автомобілі, які менше ламаються

Продаж авто з пробігом. Фото: glavcom.ua

Компанії, що пропонують страхування від витрат власників вживаних автомобілів, мають цінну базу інформації про вартість ремонту та поломки авто. Зокрема польська GetHelp.pl, що співпрацює з 4000 автосалонів, підготувала звіт, який може полегшити людям пошук безпроблемної машини з пробігом.

Про це написав Interia.

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Понад третини (36%) вживаних автомобілів, застрахованих таким чином, ламаються в перший рік використання новим власником. А більшість з цих несправностей (52%) виникають у перші три місяці після придбання машини до пробігу 5000 км.

Не дивно, позаяк середній вік автомобіля в Польщі сьогодні становить близько 15 років (в Україні на внутрішньому ринку — близько 16 років).

Найменш схильні до поломок автомобілі з гібридним приводом (ймовірність ремонту оцінюється в 16,7%). Купівля бензинової машини також забезпечує відносний спокій (23,7%). Ймовірність поломки дизельного авто становить 41,4%, а автомобіля з газобалонною установкою — 50,4%.

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П'ять позицій у рейтингу GetHelp.pl з дванадцяти найбільш безвідмовних брендів зайняли японські виробники. До списку також увійшли азійські Hyundai та Kia.

Mitsubishi: рівень відмов 11% Dacia: 15% Honda: 23% Toyota: 23% Hyundai: 24% Mazda: 24% Skoda: 25% Kia: 27% Nissan: 28% Renault: 31% Alfa Romeo: 31% Fiat: 33%

Присутністю у списку Dacia, Fiat або Alfa Romeo не має дивувати. У випадку з дешевшими транспортними засобами багато покупців не покривають автомобіль додатковим страхуванням через вартість такої послуги. Це дещо спотворює реальну картину вторинного ринку. Втім, цей список варто враховувати під час вибору авто з пробігом.

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