Названі вживані автомобілі, які менше ламаються

Вживані автомобілі з мінімальною кількістю поломок
Компанії, що пропонують страхування від витрат власників вживаних автомобілів, мають цінну базу інформації про вартість ремонту та поломки авто. Зокрема польська GetHelp.pl, що співпрацює з 4000 автосалонів, підготувала звіт, який може полегшити людям пошук безпроблемної машини з пробігом.
Про це написав Interia.
Статистика невдач
Понад третини (36%) вживаних автомобілів, застрахованих таким чином, ламаються в перший рік використання новим власником. А більшість з цих несправностей (52%) виникають у перші три місяці після придбання машини до пробігу 5000 км.
Не дивно, позаяк середній вік автомобіля в Польщі сьогодні становить близько 15 років (в Україні на внутрішньому ринку — близько 16 років).
Найменш схильні до поломок автомобілі з гібридним приводом (ймовірність ремонту оцінюється в 16,7%). Купівля бензинової машини також забезпечує відносний спокій (23,7%). Ймовірність поломки дизельного авто становить 41,4%, а автомобіля з газобалонною установкою — 50,4%.
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Наймеш схильні до поломок вживані авто
П'ять позицій у рейтингу GetHelp.pl з дванадцяти найбільш безвідмовних брендів зайняли японські виробники. До списку також увійшли азійські Hyundai та Kia.
- Mitsubishi: рівень відмов 11%
- Dacia: 15%
- Honda: 23%
- Toyota: 23%
- Hyundai: 24%
- Mazda: 24%
- Skoda: 25%
- Kia: 27%
- Nissan: 28%
- Renault: 31%
- Alfa Romeo: 31%
- Fiat: 33%
Присутністю у списку Dacia, Fiat або Alfa Romeo не має дивувати. У випадку з дешевшими транспортними засобами багато покупців не покривають автомобіль додатковим страхуванням через вартість такої послуги. Це дещо спотворює реальну картину вторинного ринку. Втім, цей список варто враховувати під час вибору авто з пробігом.
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