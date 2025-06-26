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Головна Авто Названий ідеальний пробіг для вживаного автомобіля

Названий ідеальний пробіг для вживаного автомобіля

Ua en ru
Дата публікації: 26 червня 2025 07:36
Який ідеальний пробіг для вживаного автомобіля
Продаж вживаних авто. Фото: zhzh.com.ua
Ключові моменти Кращий варіант Середній вік авто в Україні

Вибір вживаного авто за пробігом завжди є компромісом, який залежить від багатьох факторів, зокрема моделі авто, його технічного стану, історії обслуговування та фінансових можливостей покупця. Немає єдиного ідеального пробігу, але є досвід інших водіїв та загальні рекомендації.

Про це написала Avtosota.

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Кращий варіант

На думку експертів, ідеальний вік вживаного авто становить три роки з пробігом в районі 60 000 км. Фактично така машина лише пройшла обкатку. При цьому, якщо були присутні якісь заводські проблеми, то перший власник вже їх розв'язав.

Вважається, що з таким авто до 100 000 км жодної технічної катастрофи трапиться не може, звичайно, якщо за машиною стежили протягом цих років.

А ще пам’ятайте, чим технічно машина складніше, тим менший пробіг вона може собі дозволити.

Купувати автомобіль з пробігом понад 100 000 км ризиковано. Потрібно дивитися на реальний стан машини. Слід перевірити всі основні вузли та деталі в автосервісі. З огляду на вік, у такого авто гарантовано будуть якісь технічні недоліки.

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Середній вік авто в Україні

За даними Інституту досліджень авторинку, в Україні у травні 2025 року сервісні центри МВС зареєстрували майже 82 000 угод купівлі-продажу вживаних легковиків. Це на 7,6% більше у порівнянні з квітнем-2025, але на 49,1% менше ніж у травні-2024. Проте тоді ще тривав бум переписувань транспорту, повʼязаний з чутками про збільшення податків на продаж авто.

Серед перепроданих в Україні авто впевнено лідирує Volkswagen. Найбільше українці купують вживані Passat. Також високий попит зберігався на Golf.

Середній вік авто на українському вторинному ринку у порівнянні з попередніми періодами не змінився та становить 15,8 року.

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Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
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