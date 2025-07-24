Вживані автомобілі: експерт назвав найкращий час для купівлі

Продаж авто з пробігом. Фото: vycherpno.ck.ua

Ринок вживаних автомобілів має чітку сезонність, і, як показують дослідження, вибір правильного часу для покупки може значно заощадити кошти автолюбителів. Терпіння окупається, адже в певні періоди року можна отримати не лише ширший вибір транспортних засобів, а й знижені ціни.

Ця тенденція особливо помітна влітку та взимку, коли кількість зацікавлених покупців значно зменшується.

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Найменша активність покупців

Дослідження компанії carVertical, що спеціалізується на аналітиці автомобільних даних, виявило значні коливання в активності покупців на ринку вживаних автомобілів протягом року.

Найнижчу активність було зафіксовано в червні, коли на платформі carVertical було перевірено лише 7,6% від усіх річних звітів про історію автомобілів. За ним йде грудень з 7,8%, а на травень припадає 8% звітів.

Експерт авторинку carVertical Матас Бузеліс пояснює, що після зимового періоду інтерес до купівлі автомобілів зазвичай зростає, позаяк люди прагнуть замінити свої транспортні засоби. Однак з наближенням літа активність знову сповільнюється.

"Багато людей надають перевагу подорожам й активному відпочинку, а не купівлі автомобіля", — зазначає Бузеліс.

Саме протягом літнього сезону чимало продавців пропонують привабливі знижки на старі моделі, щоб звільнити місце для нових надходжень. Це створює ідеальну можливість для покупців оновити свій транспортний засіб, придбавши авто за вигідною ціною.

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Високий попит та ціни

На противагу літньому та зимовому затишшю, осінні місяці є найпопулярнішими для купівлі вживаних авто. Жовтень (9,3% усіх перевірок carVertical), листопад (8,8%) та вересень (8,7%) лідирують за кількістю угод.

Багато покупців поспішають придбати транспортний засіб до настання зими, що робить осінь надзвичайно активним періодом на вторинному авторинку. Проте підвищений попит у цей час неминуче призводить до зростання цін, тож покупці мають бути готові витратити більше, якщо планують шопінг на осінь.

Час вигідних угод

Кінець року також є сприятливим часом для зміни автомобіля. Автосалони часто пропонують знижки або додаткові стимули, щоб виконати плани продажів та розпродати старі моделі перед Новим роком.

"Більшість людей не схильна купувати автомобіль напередодні свят. Тому покупці можуть мати кращі позиції для торгу й отримати вигіднішу ціну", — підсумував Бузеліс.

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