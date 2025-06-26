Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортМедцентрКиноНедвижимостьВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирХроникиТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняШтабОгоАктуальноМобилизацияЭксклюзивWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperВойнаОбществоЭкономистКурсПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024ЕвровидениеКухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноТЦКПолитикаЛьвовLifeМетеоАвтоТехнологииПраздникиЭкономикаФинансыИнвестицииАрмияМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Военная экономика
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Авто Лучшими авто года стали семейный универсал и спорткар

Лучшими авто года стали семейный универсал и спорткар

Ua en ru
Дата публикации 26 июня 2025 15:21
Автомобилями 2025 года стали семейное авто и спорткар
2025 Skoda Superb Combi Фото: autos.yahoo.com
Ключові моменти Кто победил Лучшие авто-2025 в разных классах

Британское издание Autocar провело церемонию награждения победителей конкурса Five Star Awards. В этом году лауреатами стали две совершенно разные модели, а человеком года в автомобильной отрасли признали CEO Kia Хо-сунг Сонга.

Об этом сообщается на сайте издания.

Реклама
Читайте также:

Кто победил

Премия Five Star Awards (Награды 5 звезд) отмечает модели, которые продаются прямо сейчас и лучше всего проявили себя на тестах Autocar за год. Больше всего журналисты были поражены спортивным купе Porsche 911 S/T и семейным универсалом Skoda Superb Combi.

2025 Porsche 911 S/T
Фото: carsguide.com.au

Porsche был награжден за "уникальную связь между реакцией руля, сцеплением передней оси с дорогой и креном подвески". По мнению экспертов, этот S/T войдет в историю как один из лучших 911 всех времен.

Большой универсал Skoda Superb Combi является образцом практичности. Он использует самые современные технологии для улучшения впечатлений от управления и обеспечения полезных функций. В то время как большинство других брендов VW Group полностью отказались от кнопок и физических украшений, Skoda в разумных пределах остается традиционной.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Autocar (@autocar_official)

Также читайте:

Названо самое надежное авто самого надежного бренда 2025 года

Определены самые популярные марки авто 2025 года. Где Tesla?

Лучшие авто-2025 в разных классах

  • Категория SUV: Land Rover Defender;
  • Категория ситикаров: Fiat Grande Panda;
  • Категория электромобилей: Kia EV3;
  • Категория гибридных авто: Volkswagen Golf eHybrid;
  • Категория "Цена-качество": Dacia/Renault Duster;
  • Категория "Авто мечты": Lamborghini Revuelto;
  • Категория "Захватывающий электрокар": Alpine A290;
  • Категория "Лучшая управляемость": McLaren Artura.

Также читайте:

Какой бренд имеет наибольшую прибыль с одного автомобиля

Toyota внезапно уступила в рейтинге 2025 года

премия авто электрокары Великобритания автомобиль спорткар конкурс
Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации