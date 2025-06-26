Автомобилями 2025 года стали семейное авто и спорткар

Лучшими авто года стали семейный универсал и спорткар
Британское издание Autocar провело церемонию награждения победителей конкурса Five Star Awards. В этом году лауреатами стали две совершенно разные модели, а человеком года в автомобильной отрасли признали CEO Kia Хо-сунг Сонга.
Об этом сообщается на сайте издания.
Кто победил
Премия Five Star Awards (Награды 5 звезд) отмечает модели, которые продаются прямо сейчас и лучше всего проявили себя на тестах Autocar за год. Больше всего журналисты были поражены спортивным купе Porsche 911 S/T и семейным универсалом Skoda Superb Combi.
Porsche был награжден за "уникальную связь между реакцией руля, сцеплением передней оси с дорогой и креном подвески". По мнению экспертов, этот S/T войдет в историю как один из лучших 911 всех времен.
Большой универсал Skoda Superb Combi является образцом практичности. Он использует самые современные технологии для улучшения впечатлений от управления и обеспечения полезных функций. В то время как большинство других брендов VW Group полностью отказались от кнопок и физических украшений, Skoda в разумных пределах остается традиционной.
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- Категория SUV: Land Rover Defender;
- Категория ситикаров: Fiat Grande Panda;
- Категория электромобилей: Kia EV3;
- Категория гибридных авто: Volkswagen Golf eHybrid;
- Категория "Цена-качество": Dacia/Renault Duster;
- Категория "Авто мечты": Lamborghini Revuelto;
- Категория "Захватывающий электрокар": Alpine A290;
- Категория "Лучшая управляемость": McLaren Artura.
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