Автомобилями 2025 года стали семейное авто и спорткар

2025 Skoda Superb Combi Фото: autos.yahoo.com

Британское издание Autocar провело церемонию награждения победителей конкурса Five Star Awards. В этом году лауреатами стали две совершенно разные модели, а человеком года в автомобильной отрасли признали CEO Kia Хо-сунг Сонга.

Об этом сообщается на сайте издания.

Реклама

Читайте также:

Кто победил

Премия Five Star Awards (Награды 5 звезд) отмечает модели, которые продаются прямо сейчас и лучше всего проявили себя на тестах Autocar за год. Больше всего журналисты были поражены спортивным купе Porsche 911 S/T и семейным универсалом Skoda Superb Combi.

Фото: carsguide.com.au

Porsche был награжден за "уникальную связь между реакцией руля, сцеплением передней оси с дорогой и креном подвески". По мнению экспертов, этот S/T войдет в историю как один из лучших 911 всех времен.

Большой универсал Skoda Superb Combi является образцом практичности. Он использует самые современные технологии для улучшения впечатлений от управления и обеспечения полезных функций. В то время как большинство других брендов VW Group полностью отказались от кнопок и физических украшений, Skoda в разумных пределах остается традиционной.

Также читайте:

Названо самое надежное авто самого надежного бренда 2025 года

Определены самые популярные марки авто 2025 года. Где Tesla?

Лучшие авто-2025 в разных классах

Категория SUV: Land Rover Defender ;

; Категория ситикаров: Fiat Grande Panda ;

; Категория электромобилей: Kia EV3 ;

; Категория гибридных авто: Volkswagen Golf eHybrid ;

; Категория "Цена-качество": Dacia/Renault Duster ;

; Категория "Авто мечты": Lamborghini Revuelto ;

; Категория "Захватывающий электрокар": Alpine A290 ;

; Категория "Лучшая управляемость": McLaren Artura.

Также читайте:

Какой бренд имеет наибольшую прибыль с одного автомобиля

Toyota внезапно уступила в рейтинге 2025 года