Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортМедцентрКіноНерухомістьВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоПромоСмакITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітХронікиТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніШтабОгоАктуальноМобілізаціяЕксклюзивWowЗСУФінансистТвариниСадSuperВійнаСуспільствоЕкономістКурсПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024ЄвробаченнякухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноТЦКПолітикаЛьвівLifeМетеоАвтоТехнологіїСвятаЕкономікаФінансиІнвестиціїАрміяМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Ринок праці
Свята
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Авто Кращими авто року стали сімейний універсал та спорткар

Кращими авто року стали сімейний універсал та спорткар

Ua en ru
Дата публікації: 26 червня 2025 15:21
Автомобілями 2025 року стали сімейне авто та спорткар
2025 Skoda Superb Combi Фото: autos.yahoo.com
Ключові моменти Хто переміг Найкращі авто-2025 в різних класах

Британське видання Autocar провело церемонію нагородження переможців конкурсу Five Star Awards. Цьогорічними лауреатами стали два абсолютно різні моделі, а людиною року в автомобільній галузі визнали CEO Kia Хо-сунг Сонга.

Про це повідомляється на сайті видання.

Реклама
Читайте також:

Хто переміг

Премія Five Star Awards (Нагороди 5 зірок) відзначає моделі, які продаються прямо зараз та найкраще проявили себе на тестах Autocar за рік. Найбільше журналісти були вражені спортивним купе Porsche 911 S/T та сімейним універсалом Skoda Superb Combi.

2025 Porsche 911 S/T
Фото: carsguide.com.au

Porsche був нагороджений за "унікальний зв'язок між реакцією керма, зчепленням передньої осі з дорогою та креном підвіски". На думку експертів, цей S/T увійде в історію як один з найкращих 911 усіх часів.

Великий універсал Skoda Superb Combi є взірцем практичності. Він використовує найсучасніші технології для покращення вражень від керування та забезпечення корисних функцій. У той час як більшість інших брендів VW Group повністю відмовилися від кнопок та фізичних прикрас, Skoda у розумних межах залишається традиційною.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Autocar (@autocar_official)

Також читайте:

Назване найнадійніше авто найнадійнішого бренду 2025 року

Визначені найпопулярніші марки авто 2025 року. Де Tesla?

Найкращі авто-2025 в різних класах

  • Категорія SUV: Land Rover Defender;
  • Категорія сітікарів: Fiat Grande Panda;
  • Категорія електромобілів: Kia EV3;
  • Категорія гібридних авто: Volkswagen Golf eHybrid;
  • Категорія "Ціна-якість": Dacia/Renault Duster;
  • Категорія "Авто мрії": Lamborghini Revuelto;
  • Категорія "Електрокар, який захоплює": Alpine A290;
  • Категорія "Краща керованість": McLaren Artura.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Autocar (@autocar_official)

Також читайте:

Який бренд має найбільший прибуток з одного автомобіля

Toyota раптово поступилася у рейтингу 2025 року

премія авто електрокари Велика Британія автомобіль спорткар конкурс
Сергій Якуба - Редактор
Автор:
Сергій Якуба
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації