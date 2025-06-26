Автомобілями 2025 року стали сімейне авто та спорткар

Кращими авто року стали сімейний універсал та спорткар
Британське видання Autocar провело церемонію нагородження переможців конкурсу Five Star Awards. Цьогорічними лауреатами стали два абсолютно різні моделі, а людиною року в автомобільній галузі визнали CEO Kia Хо-сунг Сонга.
Про це повідомляється на сайті видання.
Хто переміг
Премія Five Star Awards (Нагороди 5 зірок) відзначає моделі, які продаються прямо зараз та найкраще проявили себе на тестах Autocar за рік. Найбільше журналісти були вражені спортивним купе Porsche 911 S/T та сімейним універсалом Skoda Superb Combi.
Porsche був нагороджений за "унікальний зв'язок між реакцією керма, зчепленням передньої осі з дорогою та креном підвіски". На думку експертів, цей S/T увійде в історію як один з найкращих 911 усіх часів.
Великий універсал Skoda Superb Combi є взірцем практичності. Він використовує найсучасніші технології для покращення вражень від керування та забезпечення корисних функцій. У той час як більшість інших брендів VW Group повністю відмовилися від кнопок та фізичних прикрас, Skoda у розумних межах залишається традиційною.
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- Категорія SUV: Land Rover Defender;
- Категорія сітікарів: Fiat Grande Panda;
- Категорія електромобілів: Kia EV3;
- Категорія гібридних авто: Volkswagen Golf eHybrid;
- Категорія "Ціна-якість": Dacia/Renault Duster;
- Категорія "Авто мрії": Lamborghini Revuelto;
- Категорія "Електрокар, який захоплює": Alpine A290;
- Категорія "Краща керованість": McLaren Artura.
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