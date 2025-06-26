Автомобілями 2025 року стали сімейне авто та спорткар

2025 Skoda Superb Combi Фото: autos.yahoo.com

Британське видання Autocar провело церемонію нагородження переможців конкурсу Five Star Awards. Цьогорічними лауреатами стали два абсолютно різні моделі, а людиною року в автомобільній галузі визнали CEO Kia Хо-сунг Сонга.

Про це повідомляється на сайті видання.

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Премія Five Star Awards (Нагороди 5 зірок) відзначає моделі, які продаються прямо зараз та найкраще проявили себе на тестах Autocar за рік. Найбільше журналісти були вражені спортивним купе Porsche 911 S/T та сімейним універсалом Skoda Superb Combi.

Фото: carsguide.com.au

Porsche був нагороджений за "унікальний зв'язок між реакцією керма, зчепленням передньої осі з дорогою та креном підвіски". На думку експертів, цей S/T увійде в історію як один з найкращих 911 усіх часів.

Великий універсал Skoda Superb Combi є взірцем практичності. Він використовує найсучасніші технології для покращення вражень від керування та забезпечення корисних функцій. У той час як більшість інших брендів VW Group повністю відмовилися від кнопок та фізичних прикрас, Skoda у розумних межах залишається традиційною.

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; Категорія сітікарів: Fiat Grande Panda ;

; Категорія електромобілів: Kia EV3 ;

; Категорія гібридних авто: Volkswagen Golf eHybrid ;

; Категорія "Ціна-якість": Dacia/Renault Duster ;

; Категорія "Авто мрії": Lamborghini Revuelto ;

; Категорія "Електрокар, який захоплює": Alpine A290 ;

; Категорія "Краща керованість": McLaren Artura.

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