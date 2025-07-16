Пʼять головних проблем вживаних авто: на що звернути увагу покупцям

Ремонт автомобіля. Фото: freepik.com

Придбання вживаного автомобіля завжди пов'язане з ризиками, адже за зовнішньою привабливістю та видимим доглядом можуть ховатися серйозні технічні проблеми, що виявляться лише після покупки та призведуть до значних непередбачених витрат. Навіть ретельна перевірка не гарантує повну відсутність прихованих дефектів, роблячи таку угоду потенційно витратною лотереєю.

Про п'ять потенційно ризикованих зон авто з пробігом, які необхідно перевірити перед покупкою, написав Interia.

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Двигуни

В сучасних автомобілях особливо проблематичні вдосконалені системи впорскування палива. Помпи-форсунки в дизельних двигунах — це компоненти з обмеженим терміном служби, які часто потребують дорогого відновлення або заміни після 150 000–200 000 км.

Симптоми зношених помп-форсунок буває важко розпізнати — автомобіль може мати проблеми з холодним запуском, викидати більше вихлопних газів, ніж зазвичай, або періодично відображати повідомлення про помилки двигуна. Водії часто ігнорують ці ознаки, що може призвести до ще серйозніших пошкоджень.

Не менш проблематичними є турбокомпресори, які потребують постійного змащування високоякісною оливою. Якщо попередній власник не змінював мастило, це може значно скоротити термін його служби.

Гальма та підвіска

Їхній стан можна відносно легко оцінити під час візуального огляду. Амортизатори особливо схильні до пошкоджень — навіть однієї глибокої вибоїни достатньо. Під час огляду варто звернути увагу на рівномірність зносу шин, що може свідчити про проблеми з розвалом-сходженням або про пошкодження компонентів підвіски.

Стан гальмівних колодок можна частково оцінити через колеса, перевіривши товщину фрикційного матеріалу. Скрип або скрегіт під час гальмування є чіткою ознакою того, що система потребує термінової уваги механіка.

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Електроніка

З віком авто його електронні системи стають дедалі ненадійнішими, а їхній ремонт часто є непропорційно дорогим порівняно з вартістю автомобіля. Під час огляду вкрай важливо перевірити всі електричні функції — від базових, таких як фари та склоочисники, до більш досконалих систем кондиціонування повітря та підігріву сидінь.

Кузов

Іржа має тенденцію ховатися у важкодоступних місцях, розвиваючись зсередини назовні. Коли вона стає видимою, проблема зазвичай вже запущена. Під час огляду варто підняти килимки, глянути під ущільнювачі та перевірити стики між листами. Особлива увага — до порогів, колісних арок та нижніх дверних панелей, де найчастіше утворюється іржа.

Вихлопна система

Отвори в глушнику або вихлопних трубах не лише спричиняють проблеми з шумом, але й становлять загрозу для здоров'я водія та пасажирів через потрапляння вихлопних газів у салон. Корозія компонентів вихлопної системи швидко прогресує, особливо в автомобілях, які часто використовуються для коротких поїздок по місту.

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