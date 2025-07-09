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Головна Авто Що неможливо відремонтувати у вживаному авто

Що неможливо відремонтувати у вживаному авто

Ua ru
Дата публікації: 9 липня 2025 20:40
Що у вживаному авто неможливо відремонтувати
Запаска у відсіку. Фото: 106sttire.com

Популярний телеведучий програми Wheeler Dealers Майк Брюер розповів про одну частину транспортного засобу, яку ніколи не можна належним чином полагодити. За його досвідом, деформація відсіку запасного колеса в багажнику є незворотною.

Про це написав Express.

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Ведучий наголосив, що вирівнювання цієї ділянки до потрібної форми буде марним, якщо авто отримає пошкодження задньої частини кузова.

Окрім того, що це є головним болем для учасників водіїв, які потрапили в аварію, це також благословення для тих, хто купує вживаний автомобіль.

За словами Майка, ця ділянка є одним з перших місць, на які він звертає увагу під час укладання угоди, позаяк вона вказує на те, чи брав транспортний засіб участь у ДТП.

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Поради ведучого

"Відсік для запасного колеса в багажнику виготовлявся на заводі методом штампування, тому він ідеально круглий. Якщо задня частина автомобіля розбита, власник не зможе її привести до ладу, хай навіть звернеться за послугою до найкращого бляхаря та шліфувальника панелей у світі. Так, як було на заводі вже не буде. Тому я завжди дивлюся всередину відсіку запасного колеса", — підсумував Брюер.

Ведучий телепередачі Wheeler Dealers Майк Брюер.
Майк Брюер. Фото: X/@MikeBrewer

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Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
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