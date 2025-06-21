Коли водій може отримати штраф за запасне колесо

Який штраф за запасне колесо в Україні
Сьогодні водієві за запасне колесо, термін придатності якого залишилося далеко у минулому, можуть виписати штраф. Таким чином поліція посилює контроль над технічним станом легкових автомобілів.
Про це повідомив Autodosug.
Чому штрафують за запаску
Зазвичай водії зберігають запасне колесо у багажнику автомобіля та не перевіряють його стан роками. Але гума має обмежений термін експлуатації, який не перевищує п’яти років, навіть якщо колесо не використовувалося. З часом шина втрачає еластичність, покривається мікротріщинами й перестає бути безпечною для їзди.
Згідно зі статтею 121 Кодексу України про адміністративні правопорушення, штраф за експлуатацію автомобіля з технічно несправною шиною становить від 340 до 510 грн. Якщо хоча б одна шина на авто, включно з запасною, має ушкодження або непридатна до використання — це є підставою для складання протоколу.
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Як уникнути штрафу
Потрібно зберігати запасне колесо у сухому та чистому багажнику. Якщо запасці понад п’ять років, то її краще замінити. Для цього варто перевіряти дату виготовлення гуми, яка вказана на боковій поверхні шини — чотири цифри (тиждень та рік виробництва).
Якщо покришці менш як пʼять років, все одно потрібно періодично звертати увагу на її зовнішній вигляд. Тріщини, глибокі потертості чи здуття є ознаками того, що колесо вже не придатне до використання, але є підставою для накладання штрафу.
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