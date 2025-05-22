Як за відеореєстратор в авто можна отримати штраф в Україні

Відеореєстратор. Фото: freepik.com

Встановлення відеореєстратора в автомобілі є популярною практикою серед водіїв, які прагнуть забезпечити собі додатковий рівень захисту у разі дорожньо-транспортних пригод. Проте з такими пристроями важливо дотримуватися певних правил, щоб уникнути неприємностей з законом.

Про це повідомив NewsAuto.

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Зона склоочисників

Зокрема, відповідно до українського законодавства, кріплення відеореєстратора в зоні склоочисників є порушенням Правил дорожнього руху. Це може призвести до обмеження огляду, що, своєю чергою, ставить під загрозу безпеку водія та пасажирів.

За дане правопорушення передбачено штраф у розмірі 510 грн відповідно до статті 121 Адміністративного кодексу України.

Нижня частина лобового скла

Однією з основних причин, чому встановлення реєстратора в нижній частині лобового скла не рекомендується, є ризик, пов'язаний з його впливом на роботу подушок безпеки. У разі аварії, такий пристрій може завадити їх спрацюванню, що значно підвищує ризик травм серед пасажирів.

Кабель живлення

Ще одне питання, яке варто врахувати при установці відеореєстратора, — управління кабелем живлення. Кабель, що провисає, може стати серйозним порушенням, особливо якщо він заважає огляду через лобове скло. Тому бажано монтувати його так, щоб він не заважав водію під час руху.

Місце для відеореєстратора

Рекомендується розміщувати відеореєстратор за дзеркалом заднього виду або поруч із ним. Таким чином, пристрій не заважатиме огляду і не опиниться на шляху роботи систем безпеки автомобіля.

Додатково, важливо правильно налаштувати камеру, щоб вона охоплювала дорогу та передню частину авто, без перешкод для водія.

Раніше ми писали, за яку зупинку на дорозі водію загрожує штраф у 2025 році. Також повідомлялося, що поліція посилює відповідальність водіїв за одне популярне порушення.