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Головна Авто За яку зупинку на дорозі водію загрожує штраф у 2025 році

За яку зупинку на дорозі водію загрожує штраф у 2025 році

Ua en ru
Дата публікації: 21 травня 2025 06:00
Де водію не можна зупинятися на дорозі під загрозою штрафу
Автомагістраль. Фото: freepik.com

В Україні заборонено зупинятися на узбіччях автомагістралей та доріг для автомобілів там, де заманеться водієві або його пасажирам. Правила дорожнього руху чітко визначають дозволені місця стоянки, за порушення яких передбачено штраф.

Такі обмеження повʼязані з безпекою руху на швидкісних трасах.

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Де дозволена зупинка

Дорожні знаки, які дозволяють зупинку на трасі в Україні.
Інформаційно-вказівні знаки. Малюнок: umannews.city

Ділянки, де дозволена зупинка, позначені спеціальними інформаційно-вказівними дорожніми знаками:

  • 5.42.1 "Місце для стоянки"
  • 5.42.2 "Місце для стоянки"
  • 5.42.3 "Місце для стоянки"
  • 5.43 "Зона стоянки"
  • 6.15 "Місце відпочинку"

Який штраф передбачено

Зупинка поза межами дії цих знаків заборонена та карається штрафом у розмірі 340 грн. У випадку, коли зупинка у забороненому місці створить загрозу для безпеки дорожнього руху, штраф становитиме 680 грн.

Раніше ми писали, який штраф передбачений за неправильні фари та поворотники автомобіля. Також експерти пояснили, чи має водій платити штраф через стерту розмітку на дорозі.

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Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
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