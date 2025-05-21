Где водителю нельзя останавливаться на дороге под угрозой штрафа

За какую остановку на дороге водителю грозит штраф в 2025 году
В Украине запрещено останавливаться на обочинах автомагистралей и дорог для автомобилей там, где заблагорассудится водителю или его пассажирам. Правила дорожного движения четко определяют разрешенные места стоянки, за нарушение которых предусмотрен штраф.
Такие ограничения связаны с безопасностью движения на скоростных трассах.
Где разрешена остановка
Участки, где разрешена остановка, обозначены специальными информационно-указательными дорожными знаками:
- 5.42.1 "Место для стоянки"
- 5.42.2 "Место для стоянки"
- 5.42.3 "Место для стоянки"
- 5.43 "Зона стоянки"
- 6.15 "Место отдыха"
Какой штраф предусмотрен
Остановка вне пределов действия этих знаков запрещена и наказывается штрафом в размере 340 грн. В случае, когда остановка в запрещенном месте создаст угрозу для безопасности дорожного движения, штраф составит 680 грн.
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