Где водителю нельзя останавливаться на дороге под угрозой штрафа

Автомагистраль. Фото: freepik.com

В Украине запрещено останавливаться на обочинах автомагистралей и дорог для автомобилей там, где заблагорассудится водителю или его пассажирам. Правила дорожного движения четко определяют разрешенные места стоянки, за нарушение которых предусмотрен штраф.

Такие ограничения связаны с безопасностью движения на скоростных трассах.

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Где разрешена остановка

Информационно-указательные знаки. Рисунок: umannews.city

Участки, где разрешена остановка, обозначены специальными информационно-указательными дорожными знаками:

5.42.1 "Место для стоянки"

5.42.2 "Место для стоянки"

5.42.3 "Место для стоянки"

5.43 "Зона стоянки"

6.15 "Место отдыха"

Какой штраф предусмотрен

Остановка вне пределов действия этих знаков запрещена и наказывается штрафом в размере 340 грн. В случае, когда остановка в запрещенном месте создаст угрозу для безопасности дорожного движения, штраф составит 680 грн.

Ранее мы писали, какой штраф предусмотрен за неправильные фары и поворотники автомобиля. Также эксперты объяснили, должен ли водитель платить штраф из-за стертой разметки на дороге.