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За какую остановку на дороге водителю грозит штраф в 2025 году

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Дата публикации 21 мая 2025 06:00
Где водителю нельзя останавливаться на дороге под угрозой штрафа
Автомагистраль. Фото: freepik.com

В Украине запрещено останавливаться на обочинах автомагистралей и дорог для автомобилей там, где заблагорассудится водителю или его пассажирам. Правила дорожного движения четко определяют разрешенные места стоянки, за нарушение которых предусмотрен штраф.

Такие ограничения связаны с безопасностью движения на скоростных трассах.

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Где разрешена остановка

Дорожні знаки, які дозволяють зупинку на трасі в Україні.
Информационно-указательные знаки. Рисунок: umannews.city

Участки, где разрешена остановка, обозначены специальными информационно-указательными дорожными знаками:

  • 5.42.1 "Место для стоянки"
  • 5.42.2 "Место для стоянки"
  • 5.42.3 "Место для стоянки"
  • 5.43 "Зона стоянки"
  • 6.15 "Место отдыха"

Какой штраф предусмотрен

Остановка вне пределов действия этих знаков запрещена и наказывается штрафом в размере 340 грн. В случае, когда остановка в запрещенном месте создаст угрозу для безопасности дорожного движения, штраф составит 680 грн.

Ранее мы писали, какой штраф предусмотрен за неправильные фары и поворотники автомобиля. Также эксперты объяснили, должен ли водитель платить штраф из-за стертой разметки на дороге.

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Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
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