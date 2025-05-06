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Какой штраф за неправильные фары и поворотники авто

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Дата публикации 6 мая 2025 23:27
Штрафы за неправильные фары и поворотники авто: что стоит знать водителям
Габаритные огни. Фото: freepik.com

В Украине запрещено ездить на автомобиле, если его внешние световые приборы не соответствуют требованиям конструкции транспортного средства. За такое нарушение водитель несет административную ответственность и получит штраф.

Об этом напомнила Патрульная полиция Киевской области.

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Что в правилах

Согласно пункту 31.4.3.а ПДД "Внешние световые приборы", эксплуатация автомобиля запрещена, если количество, тип, цвет, размещение и режим работы внешних световых приборов не соответствуют требованиям конструкции транспортного средства.

Например, инспекторы отдела безопасности дорожного движения на днях остановили на Киевщине автомобиль Volkswagen Jetta, у которого были установлены задние указатели поворота красного цвета.

Какое наказание

За управление транспортным средством (ч. 1 ст. 121 КУоАП), имеющим:

  • неисправности внешних световых приборов (в темное время суток);
  • другие технические неисправности, с которыми в соответствии с установленными правилами эксплуатация его запрещается;
  • переоборудование с нарушением соответствующих правил, норм и стандартов

— водитель получает штраф в размере 340 грн.

Ранее юристы объяснили, какой штраф могут выписать водителю за обгон на перекрестке. Также мы писали, за какие неочевидные нарушения парковки можно получить штраф.

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Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
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