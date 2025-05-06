Штрафи за неправильні фари та поворотники авто: що варто знати водіям

Габаритні вогні. Фото: freepik.com

В Україні заборонено їздити на автомобілі, якщо його зовнішні світлові прилади не відповідають вимогам конструкції транспортного засобу. За таке порушення водій несе адміністративну відповідальність та отримає штраф.

Про це нагадала Патрульна поліція Київської області.

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Що в правилах

Згідно з пунктом 31.4.3.а ПДР "Зовнішні світлові прилади", експлуатація автомобіля заборонена, якщо кількість, тип, колір, розміщення та режим роботи зовнішніх світлових приладів не відповідають вимогам конструкції транспортного засобу.

Наприклад, інспектори відділу безпеки дорожнього руху днями зупинили на Київщині автомобіль Volkswagen Jetta, у якого були встановлені задні покажчики повороту червоного кольору.

Яке покарання

За керування транспортним засобом (ч. 1 ст. 121 КУпАП), що має:

несправності зовнішніх світлових приладів (темної пори доби);

інші технічні несправності, з якими відповідно до встановлених правил експлуатація його забороняється

переобладнання з порушенням відповідних правил, норм і стандартів

— водій отримує штрафу у розмірі 340 грн.

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