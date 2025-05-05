Неочевидні порушення правил паркування: за що виписують штраф водію

Паркування авто в Києві. Фото: УНІАН

Дуже часто автовласники не можуть зрозуміти, чому їхню машину раптом забрав евакуатор. Річ у тім, що поліція забирає автомобілі на штрафний майданчик не лише за кричущі порушення правил паркування, а й у ситуаціях, коли водій не врахував деякі нюанси правил дорожнього руху.

Про це написав Autogid.

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Однією з найпоширеніших причин евакуації є порушення вимоги дотримання мінімальної відстані у три метри до лінії дорожньої розмітки. Водії визначають межі на око лише приблизно. Натомість патрульні користуються професійними вимірювальними приладами, що дає їм очевидну юридичну перевагу.

Також типовою помилкою є паркування автомобілів занадто близько до пішохідних переходів або перехресть. Навіть за відсутності на ділянці знака заборони стоянки, якщо машина обмежує огляд для пішоходів та водіїв, евакуація буде законною та невідворотною.

Порада юристів

Юристи радять паркуватися якомога ближче до бордюру та звертати увагу на ширину вулиці. За хоч якихось сумнівів краще пошукати інше місце.

Не шкодуйте грошей на платну стоянку, адже звільнення машини зі штрафмайданчика обійдеться дорожче. Не кажучи вже про втрату часу та нервів.

Евакуація може статися дуже швидко. А повернення авто, наприклад, в Києві коштуватиме водієві приблизно 1700 грн разом зі штрафом та оплатою послуг евакуатора, які він, звичайно, не замовляв.

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