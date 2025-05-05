Неочевидные нарушения правил парковки: за что выписывают штраф водителю

Парковка авто в Киеве. Фото: УНИАН

Очень часто автовладельцы не могут понять, почему их машину вдруг забрал эвакуатор. Дело в том, что полиция забирает автомобили на штрафную площадку не только за вопиющие нарушения правил парковки, но и в ситуациях, когда водитель не учел некоторые нюансы правил дорожного движения.

Об этом написал Autogid.

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Правило трех метров

Одной из самых распространенных причин эвакуации является нарушение требования соблюдения минимального расстояния в три метра до линии дорожной разметки. Водители определяют границы на глаз только примерно. Зато патрульные пользуются профессиональными измерительными приборами, что дает им очевидное юридическое преимущество.

Также типичной ошибкой является парковка автомобилей слишком близко к пешеходным переходам или перекресткам. Даже при отсутствии на участке знака запрета стоянки, если машина ограничивает обзор для пешеходов и водителей, эвакуация будет законной и неотвратимой.

Совет юристов

Юристы советуют парковаться как можно ближе к бордюру и обращать внимание на ширину улицы. При хоть каких-то сомнениях лучше поискать другое место.

Не жалейте денег на платную стоянку, ведь освобождение машины со штрафплощадки обойдется дороже. Не говоря уже о потере времени и нервов.

Эвакуация может произойти очень быстро. А возврат авто, например, в Киеве будет стоить водителю примерно 1700 грн вместе со штрафом и оплатой услуг эвакуатора, которые он, конечно, не заказывал.

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