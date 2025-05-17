Несет ли водитель наказание за нарушение требований стертой разметки на дороге

Дорога без разметки. Фото: Госагентство восстановления

Когда под влиянием времени и погодных условий на дорогах стирается разметка, дорожные службы могут не спешить ее обновлять. Из-за чего водители не видят, например, сплошную линию, поэтому и игнорируют запрет выезда на полосу встречного движения или поворота налево.

Имеет ли полиция право штрафовать автомобилистов за пересечение невидимой полосы, сообщил SUV News.

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Как штрафуют водителей

По словам юристов, патрульные хорошо знают, где какая разметка должна быть, поэтому часто пользуются тем, что водители считают своей виной, что не видят занесенную снегом, льдом, песком или грязью разметку, а также стершиеся от времени полосы.

Но, согласно Правилам дорожного движения, водитель не несет ответственности за нарушение требований разметки или дорожных знаков, которые он не мог видеть. В такой ситуации штраф является неправомерным и подлежит отмене.

Как избежать наказания

В случае получения необоснованного штрафа, юристы призывают водителей фотографировать место инцидента, зафиксировав состояние разметки и ее видимость, обязательно включив в кадр географические ориентиры для привязки к местности. Также желательно зафиксировать на фото автомобиль патрульной полиции, чтобы показать, что речь идет о том самом моменте, когда был выписан штраф.

Если инспектор настаивает на штрафе, рекомендуется:

Обратиться с апелляцией к высшему руководству патрульной полиции и предоставить доказательства отсутствия видимости разметки, сославшись на соответствующие нормативные акты.

В случае отсутствия реакции со стороны полиции, стоит обратиться с иском в суд.

Как утверждают юристы, в подавляющем большинстве случаев, суды становятся на сторону водителей.

Ранее мы писали, какой штраф могут выписать водителю за неправильные фары и поворотники. Также сообщали, за какие неочевидные нарушения парковки можно получить штраф.