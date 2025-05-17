Чи несе водій покарання за порушення вимог стертої розмітки на дорозі

Дорога без розмітки. Фото: Держагентство відновлення

Коли під впливом часу та погодних умов на дорогах стирається розмітка, дорожні служби можуть не поспішати її оновлювати. Через що водії не бачать, наприклад, суцільну лінію, тому й ігнорують заборону виїзду на смугу зустрічного руху або повороту ліворуч.

Чи має поліція право штрафувати автомобілістів за перетин невидимої смуги, повідомив SUV News.

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Як штрафують водіїв

За словами юристів, патрульні добре знають, де яка розмітка має бути, тому часто користуються тим, що водії вважають своєю провиною, що не бачать занесену снігом, льодом, піском або брудом розмітку, а також смуги, що стерлися від часу.

Але, згідно з Правилами дорожнього руху, водій не несе відповідальності за порушення вимог розмітки або дорожніх знаків, які він не міг бачити. У такій ситуації штраф є неправомірним та підлягає скасуванню.

Як уникнути покарання

У разі отримання необґрунтованого штрафу, юристи закликають водіїв фотографувати місце інциденту, зафіксувавши стан розмітки та її видимість, обов’язково включивши в кадр географічні орієнтири для прив’язки до місцевості. Також бажано зафіксувати на фото автомобіль патрульної поліції, щоб показати, що йдеться про той самий момент, коли було виписано штраф.

Якщо інспектор наполягає на штрафі, рекомендується:

Звернутися з апеляцією до вищого керівництва патрульної поліції та надати докази відсутності видимості розмітки, пославшись на відповідні нормативні акти.

У випадку відсутності реакції з боку поліції, варто звернутися з позовом до суду.

Як стверджують юристи, у переважній більшості випадків, суди стають на бік водіїв.

Раніше ми писали, який штраф можуть виписати водію за неправильні фари та поворотники. Також повідомляли, за які неочевидні порушення паркування можна отримати штраф.