Водіїв в Україні почали частіше штрафувати за це порушення

Порушник. Фото: Патрульна поліція Києва

Поліція активно притягає до відповідальності водіїв, які паркують свої автомобілі на велосипедних доріжках та смугах. Порушникам виписують штраф після проведення профілактичної бесіди.

Про це повідомила Патрульна поліція Києва.

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Як забезпечують рух велосипедистів

Згідно з Правилами дорожнього руху України, велосипедна доріжка — це спеціально облаштована ділянка з покриттям, яка розташована поза межами проїзної частини вулиці чи дороги. Вона може бути як окремою доріжкою, так й розташованою поруч з тротуаром або пішохідною доріжкою.

Основна мета велосипедної доріжки — безпечний та комфортний рух велосипедистів. Це важливий елемент сучасної інфраструктури, який сприяє популяризації екологічного транспорту та здорового способу життя.

На відміну від велодоріжок, велосипедна смуга позначена знаком 5.88 "Велосипедна смуга" та горизонтальною розміткою, що знаходиться у межах проїзної частини. Вона може бути частиною загального дорожнього руху, але має спеціальне призначення саме для велосипедистів.

Штраф за порушення

Фото: Патрульна поліція Києва

На жаль, деякі водії можуть нехтувати правилами дорожнього руху, та влаштовувати стихійні зони паркування на велодоріжках та смугах, створюючи перешкоди для руху велосипедистів. У таких випадках порушникам виписують штраф у розмірі 340 грн.

Важливо, щоб усі учасники дорожнього руху поважали один одного та дотримувались ПДР.

Раніше ми писали про дорожній знак з зображенням велосипеда, значення якого не знають 80% водіїв. Також повідомлялося про нові правила обгону велосипедистів водіями автомобілів.