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Украинских водителей начали чаще штрафовать за это нарушение

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Дата публикации 14 мая 2025 06:00
Водителей в Украине начали чаще штрафовать за это нарушение
Нарушитель. Фото: Патрульная полиция Киева

Полиция активно привлекает к ответственности водителей, которые паркуют свои автомобили на велосипедных дорожках и полосах. Нарушителям выписывают штраф после проведения профилактической беседы.

Об этом сообщила Патрульная полиция Киева.

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Как обеспечивают движение велосипедистов

Согласно Правилам дорожного движения Украины, велосипедная дорожка — это специально обустроенный участок с покрытием, который расположен за пределами проезжей части улицы или дороги. Она может быть как отдельной дорожкой, так и расположенной рядом с тротуаром или пешеходной дорожкой.

Основная цель велосипедной дорожки — безопасное и комфортное движение велосипедистов. Это важный элемент современной инфраструктуры, который способствует популяризации экологического транспорта и здорового образа жизни.

В отличие от велодорожек, велосипедная полоса обозначена знаком 5.88 "Велосипедная полоса" и горизонтальной разметкой, которая находится в пределах проезжей части. Она может быть частью общего дорожного движения, но имеет специальное назначение именно для велосипедистов.

Штраф за нарушение

Паркування авто на велодоріжці.
Фото: Патрульная полиция Киева

К сожалению, некоторые водители могут пренебрегать правилами дорожного движения, и устраивать стихийные зоны парковки на велодорожках и полосах, создавая препятствия для движения велосипедистов. В таких случаях нарушителям выписывают штраф в размере 340 грн.

Важно, чтобы все участники дорожного движения уважали друг друга и соблюдали ПДД.

Ранее мы писали о дорожном знаке с изображением велосипеда, значение которого не знают 80% водителей. Также сообщалось о новых правилах обгона велосипедистов водителями автомобилей.

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Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
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