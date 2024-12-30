Изменения в правилах обгона велосипедистов — что нужно знать водителям

Велосипедист на дороге. Фото: bbc.com

В Испании предложили внести изменения в ПДД, чтобы усилить защиту велосипедистов на дороге. Новые правила касаются обгона — рискованного маневра, особенно для тех, кто крутит педали.

Об этом сообщил 20minutos.

Читайте также:

Как обгонять велосипедистов

В ПДД остается норма, согласно которой водитель во время обгона должен держать от велосипедиста боковую дистанцию не менее 1,5 метра.

Наибольшее изменение — водителям, которые собираются обгонять велосипедистов, нужно снизить скорость на 20 км/ч по сравнению с ограничением, установленным на конкретной дороге.

К примеру, если на участке дороги ограничение скорости составляет 50 км/ч, то водителю, опережая велосипедиста, нужно сбросить скорость до 30 км/ч.

Штраф за нарушение

Если водитель во время обгона не соблюдает безопасную дистанцию с велосипедистом, ему грозит штраф в размере 200 евро. Санкция также предусматривает штраф до шести баллов в водительских правах.

Ранее мы писали о дорожном знаке с изображением велосипеда, значение которого не знают 80% водителей. Также сообщалось, что власти Киева потратят более 35 000 000 грн на новый веломаршрут.