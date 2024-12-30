Зміни в правилах обгону велосипедистів — що потрібно знати водіям

Нові правила обгону велосипедистів водіями авто
В Іспанії запропонували внести зміни до ПДР, щоб посилити захист велосипедистів на дорозі. Нові правила стосуються обгону, який є ризикованим маневром, особливо для тих, хто крутить педалі.
Про це повідомив 20minutos.
Як обганяти велосипедистів
В ПДР залишається норма, згідно з якою водій під час обгону має тримати від велосипедиста бокову дистанцію щонайменше 1,5 метра.
Найбільша зміна — водіям, які збираються обганяти велосипедистів, потрібно зменшити швидкість на 20 км/год порівняно з обмеженням, встановленим на конкретній дорозі.
Наприклад, якщо на ділянці дороги обмеження швидкості становить 50 км/год, то водію, випереджуючи велосипедиста, потрібно скинути швидкість до 30 км/год.
Штраф за порушення
Якщо водій під час обгону не дотримується безпечної дистанції з велосипедистом, йому загрожує штраф у розмірі 200 євро. Санкція також передбачає штраф до шести балів у водійських правах.
Раніше ми писали про дорожній знак з зображенням велосипеда, значення якого не знають 80% водіїв. Також повідомляли, що влада Києва витратить понад 35 000 000 грн на новий веломаршрут.
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