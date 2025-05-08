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Какие штрафы велосипедистам за нарушение ПДД в 2025 году

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Дата публикации 8 мая 2025 06:00
Какие штрафы могут получить велосипедисты в 2025 году
Велосипедисты на дороге. Фото: bicyclenetwork.com.au

С наступлением теплых весенних дней на улицах украинских городов массово выезжают велосипедисты. Они такие же участники дорожного движения, как и водители автомобилей, поэтому должны соблюдать ПДД, и на них распространяется ответственность за нарушение правил.

Об этом напомнила Патрульная полиция Киева.

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Основные правила велосипедистов

  • Двигаться следует по велодорожкам, а если их нет — по крайней правой полосе проезжей части в один ряд.
  • Поворот налево и разворот разрешается велосипедистам только на дорогах с одной полосой для движения в каждом направлении и без трамвайных путей посередине.
  • Двигаться по проезжей части на велосипедах разрешается лицам, достигшим 14-летнего возраста.
  • Велосипед должен иметь исправные тормоза, звуковой сигнал, быть оборудованным светоотражателями: спереди белого, сзади красного, по бокам оранжевого цвета.
  • Для движения в темное время суток и в условиях недостаточной видимости на велосипеде должен быть установлен и включен фонарь или фара.
  • Велосипедисты должны всегда использовать личные средства безопасности: шлем, наколенники и налокотники.

Ответственность за нарушение

Взыскание на велосипедистов сегодня накладывается по части 2 статьи 127 Кодекса по административным правонарушениям "Нарушение Правил дорожного движения лицами, управляющими велосипедами, гужевым транспортом, и погонщиками животных".

Штраф по этой статье составляет 340 грн.

  • За езду в состоянии алкогольного опьянения велосипедисту выпишут 680 грн.
  • Если нарушение привело к созданию аварийной ситуации, то штраф составит 850 грн или 20-40 часов общественных работ.
  • Повторное нарушение также карается штрафом в 850 грн.

Ранее в Украине усложнили процесс сдачи экзаменов на водительские права. Также мы писали, какой штраф за неправильные фары и поворотники авто.

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Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
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