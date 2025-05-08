Какие штрафы могут получить велосипедисты в 2025 году

Велосипедисты на дороге. Фото: bicyclenetwork.com.au

С наступлением теплых весенних дней на улицах украинских городов массово выезжают велосипедисты. Они такие же участники дорожного движения, как и водители автомобилей, поэтому должны соблюдать ПДД, и на них распространяется ответственность за нарушение правил.

Об этом напомнила Патрульная полиция Киева.

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Двигаться следует по велодорожкам, а если их нет — по крайней правой полосе проезжей части в один ряд.

Поворот налево и разворот разрешается велосипедистам только на дорогах с одной полосой для движения в каждом направлении и без трамвайных путей посередине.

Двигаться по проезжей части на велосипедах разрешается лицам, достигшим 14-летнего возраста.

Велосипед должен иметь исправные тормоза, звуковой сигнал, быть оборудованным светоотражателями: спереди белого, сзади красного, по бокам оранжевого цвета.

Для движения в темное время суток и в условиях недостаточной видимости на велосипеде должен быть установлен и включен фонарь или фара.

Велосипедисты должны всегда использовать личные средства безопасности: шлем, наколенники и налокотники.

Ответственность за нарушение

Взыскание на велосипедистов сегодня накладывается по части 2 статьи 127 Кодекса по административным правонарушениям "Нарушение Правил дорожного движения лицами, управляющими велосипедами, гужевым транспортом, и погонщиками животных".

Штраф по этой статье составляет 340 грн.

За езду в состоянии алкогольного опьянения велосипедисту выпишут 680 грн .

. Если нарушение привело к созданию аварийной ситуации, то штраф составит 850 грн или 20-40 часов общественных работ .

или . Повторное нарушение также карается штрафом в 850 грн.

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