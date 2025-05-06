МВД усложнило процедуру экзаменов на водительские права

Практический экзамен. Фото: freepik.com

Процедура практического экзамена на получение водительского удостоверения претерпела важные изменения. МВД Украины стремится к усилению контроля и повышению качества подготовки будущих автомобилистов.

Об этом сообщил Autogid.

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Кандидаты в водители, которые не сдадут экзамен на вождение с первого раза, на повторную попытку вынуждены будут ждать дольше.

График повторных экзаменов:

После первой неудачной попытки — через 10 календарных дней.

После второй попытки — через 20 календарных дней.

После третьей и каждой последующей попытки — через 30 календарных дней.

Эти сроки исчисляются со следующего дня после неудачной попытки сдать экзамен на управление транспортным средством.

Усиленный контроль

В обновленном регламенте экзаменов прописано обязательное использование технических средств видеофиксации во время экзаменов. Для надежного контроля процесса предусмотрена установка трех-четырех видеокамер, в зависимости от типа транспортного средства.

Отдельным пунктом регулируется порядок подачи и рассмотрения жалоб, связанных с проведением экзаменов и оценкой результатов. Все это должно обеспечить большую прозрачность и справедливость при сдаче экзаменов.

Ранее нардеп сообщил подробности онлайн-экзамена на права в приложении "Дія". Также мы писали, сколько стоят права на вождение грузовика в Германии.