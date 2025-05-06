МВД усложнило процедуру экзаменов на водительские права

В Украине усложнили сдачу экзаменов на водительские права
Процедура практического экзамена на получение водительского удостоверения претерпела важные изменения. МВД Украины стремится к усилению контроля и повышению качества подготовки будущих автомобилистов.
Об этом сообщил Autogid.
Время на совершенствование
Кандидаты в водители, которые не сдадут экзамен на вождение с первого раза, на повторную попытку вынуждены будут ждать дольше.
График повторных экзаменов:
- После первой неудачной попытки — через 10 календарных дней.
- После второй попытки — через 20 календарных дней.
- После третьей и каждой последующей попытки — через 30 календарных дней.
Эти сроки исчисляются со следующего дня после неудачной попытки сдать экзамен на управление транспортным средством.
Усиленный контроль
В обновленном регламенте экзаменов прописано обязательное использование технических средств видеофиксации во время экзаменов. Для надежного контроля процесса предусмотрена установка трех-четырех видеокамер, в зависимости от типа транспортного средства.
Отдельным пунктом регулируется порядок подачи и рассмотрения жалоб, связанных с проведением экзаменов и оценкой результатов. Все это должно обеспечить большую прозрачность и справедливость при сдаче экзаменов.
Ранее нардеп сообщил подробности онлайн-экзамена на права в приложении "Дія". Также мы писали, сколько стоят права на вождение грузовика в Германии.
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