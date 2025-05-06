МВС ускладнило процедуру іспитів на водійські права

Практичний іспит. Фото: freepik.com

Процедура практичного іспиту на отримання водійського посвідчення зазнала важливих змін. МВС України прагне посилення контролю та підвищення якості підготовки майбутніх автомобілістів.

Про це повідомив Autogid.

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Час на вдосконалення

Кандидати у водії, які не складуть іспит на водіння з першого разу, на повторну спробу змушені будуть чекати довше.

Графік повторних іспитів:

Після першої невдалої спроби — через 10 календарних днів.

Після другої спроби — через 20 календарних днів.

Після третього та кожної наступної спроби — через 30 календарних днів.

Ці терміни обраховуються з наступного дня після невдалої спроби скласти екзамен на керування транспортним засобом.

Посилений контроль

В оновленому регламенті іспитів прописано обов’язкове використання технічних засобів відеофіксації під час іспитів. Для надійного контролю процесу передбачено встановлення трьох-чотирьох відеокамер, залежно від типу транспортного засобу.

Окремим пунктом регулюється порядок подання та розгляду скарг, пов’язаних з проведенням іспитів та оцінюванням результатів. Все це має забезпечити більшу прозорість та справедливість під час складання екзаменів.

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