МВС ускладнило процедуру іспитів на водійські права

В Україні ускладнили складання іспитів на водійські права
Процедура практичного іспиту на отримання водійського посвідчення зазнала важливих змін. МВС України прагне посилення контролю та підвищення якості підготовки майбутніх автомобілістів.
Про це повідомив Autogid.
Час на вдосконалення
Кандидати у водії, які не складуть іспит на водіння з першого разу, на повторну спробу змушені будуть чекати довше.
Графік повторних іспитів:
- Після першої невдалої спроби — через 10 календарних днів.
- Після другої спроби — через 20 календарних днів.
- Після третього та кожної наступної спроби — через 30 календарних днів.
Ці терміни обраховуються з наступного дня після невдалої спроби скласти екзамен на керування транспортним засобом.
Посилений контроль
В оновленому регламенті іспитів прописано обов’язкове використання технічних засобів відеофіксації під час іспитів. Для надійного контролю процесу передбачено встановлення трьох-чотирьох відеокамер, залежно від типу транспортного засобу.
Окремим пунктом регулюється порядок подання та розгляду скарг, пов’язаних з проведенням іспитів та оцінюванням результатів. Все це має забезпечити більшу прозорість та справедливість під час складання екзаменів.
Раніше нардеп повідомив подробиці онлайн-іспиту на права в застосунку "Дія". Також ми писали, скільки коштують права на водіння вантажівки в Німеччині.
Читайте Новини.LIVE!