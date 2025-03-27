Скільки українці заплатять за права на водіння вантажівки в Німеччині

Водій вантажівки. Фото: freepik.com

Отримання прав водія на вантажівку в Німеччині — дуже дороге задоволення, але через великий дефіцит фахівців на ринку ця кваліфікація стає вигідною. Скільки коштують права на вантажівку, які категорії потрібні для керування та на які державні субсидії для навчання можна розраховувати.

Про це повідомив AUS News.

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Категорії керування вантажівкою

Клас C . Транспорт масою понад 3,5 т.

. Транспорт масою понад 3,5 т. Клас CE . Вантажівка з причепом понад 750 кг.

. Вантажівка з причепом понад 750 кг. Клас C1 . Транспортний засіб від 3,5 до 7,5 т.

. Транспортний засіб від 3,5 до 7,5 т. Клас C1E. Вантажівка класу C1 з причепом понад 750 кг.

Тим, хто планує працювати водієм вантажівки, потрібно не лише здобути права, а й пройти базову кваліфікацію професійного водія або її прискорений варіант. В обох випадках потрібно скласти іспит.

Середні ціни на уроки та іспити

Теоретичні заняття, система навчання та інструктаж з водіння автомобілів — 723,50 євро .

. Уроки керування, включаючи обов'язкові спеціальні поїздки — 2350 євро .

. Складання теоретичного іспиту та всі збори в TÜV або DEKRA — 1004,80 євро .

. Додаткові витрати, такі як курс першої допомоги, перевірка зору та медичний огляд з офтальмологічним обстеженням — 214,50 євро.

Тобто коштуватиме 4292,80 євро. Проте тим, хто потребує прискореної базової кваліфікації, доведеться заплатити ще більше.

Як зекономити

Через брак водіїв є кілька варіантів фінансування навчання та отримання прав на вантажний транспорт.

В Агентстві з працевлаштування та центрах зайнятості безробітні можуть отримати освітній ваучер, який покриває до 100% вартості навчання за певних умов.

безробітні можуть отримати освітній ваучер, який покриває до 100% вартості навчання за певних умов. В окремих випадках покриває витрати на отримання прав німецьке пенсійне страхування , якщо це необхідно з медичних чи професійних причин (реабілітація).

, якщо це необхідно з медичних чи професійних причин (реабілітація). Багато транспортних компаній фінансують отримання прав, якщо водій зобов'язується працювати в компанії за контрактом.

Раніше ми писали, коли поліція дозволяє водити авто без прав. Також пояснювали, навіщо водії затискають одразу дві кнопки склопідіймача.