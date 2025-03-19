Що буде, коли затиснути дві кнопки склопідіймача авто одночасно

Кнопки склопідіймача. Фото: ampercar.com

Сучасні автомобілі мають корисні секретні функції. Виробники прагнуть спростити панелі керування та зменшити кількість кнопок у салоні, але звичайні автомобілісти не читають інструкцій, тому навіть не здогадуються про доступ до нових можливостей.

Про це повідомив Ampercar.

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Закривайте вікна

Водій забувся закрити вінка в авто на стоянці, але запалення вже вимкнено. Зазвичай у таких випадках доводиться знову заводити машину й лише після цього підіймати вікна. Така ситуація також актуальна для пасажирів, коли, наприклад, злива застала їх зненацька після того, як водій вже пішов. Втім, у більшості сучасних автомобілів є прихована функція, яка дозволяє обійти стандартний протокол підіймання шибок.

Чудова функція

Для того, щоб підняти всі вікна, потрібно затиснути обидві передні кнопки у верхньому положенні. Через кілька секунд шибки почнуть плавно підійматися, поки не закриються повністю. Важливо пам’ятати, що кнопки не можна відпускати заздалегідь, позаяк на деяких моделях машин автоматичний режим може не спрацювати.

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