Что будет, если зажать две кнопки стеклоподъемника авто одновременно

Кнопки стеклоподъемника. Фото: ampercar.com

Современные автомобили имеют полезные секретные функции. Производители стремятся упростить панели управления и уменьшить количество кнопок в салоне, но обычные автомобилисты не читают инструкций, поэтому даже не догадываются о доступе к новым возможностям.

Об этом сообщил Ampercar.

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Закрывайте окна

Водитель забыл закрыть окна в авто на стоянке, но зажигание уже выключено. Обычно в таких случаях приходится снова заводить машину и только после этого поднимать окна. Такая ситуация также актуальна для пассажиров, когда, например, ливень застал их врасплох после того, как водитель уже ушел. Впрочем, в большинстве современных автомобилей есть скрытая функция, которая позволяет обойти стандартный протокол подъема стекол.

Отличная функция

Для того чтобы поднять все окна, нужно зажать обе передние кнопки в верхнем положении. Через несколько секунд стекла начнут плавно подниматься, пока не закроются полностью. Важно помнить, что кнопки нельзя отпускать заранее, так как на некоторых моделях машин автоматический режим может не сработать.

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