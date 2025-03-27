Сколько украинцы заплатят за права на вождение грузовика в Германии

Водитель грузовика. Фото: freepik.com

Получение прав водителя на грузовик в Германии — очень дорогое удовольствие, но из-за большого дефицита специалистов на рынке эта квалификация становится выгодной. Сколько стоят права на грузовик, какие категории нужны для управления и на какие государственные субсидии для обучения можно рассчитывать.

Об этом сообщил AUS News.

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Категории управления грузовиком

Класс C . Транспорт массой более 3,5 т.

. Транспорт массой более 3,5 т. Класс CE . Грузовик с прицепом более 750 кг.

. Грузовик с прицепом более 750 кг. Класс C1 . Транспортное средство от 3,5 до 7,5 т.

. Транспортное средство от 3,5 до 7,5 т. Класс C1E. Грузовик класса C1 с прицепом более 750 кг.

Тем, кто планирует работать водителем грузовика, нужно не только получить права, но и пройти базовую квалификацию профессионального водителя или ее ускоренный вариант. В обоих случаях нужно сдать экзамен.

Средние цены на уроки и экзамены

Теоретические занятия, система обучения и инструктаж по вождению автомобилей — 723,50 евро .

. Уроки вождения, включая обязательные специальные поездки — 2350 евро .

. Сдача теоретического экзамена и все сборы в TÜV или DEKRA — 1004,80 евро .

. Дополнительные расходы, такие как курс первой помощи, проверка зрения и медицинский осмотр с офтальмологическим обследованием — 214,50 евро.

То есть обучение будет стоить 4292,80 евро. Однако тем, кто нуждается в ускоренной базовой квалификации, придется заплатить еще больше.

Как сэкономить

Из-за нехватки водителей есть несколько вариантов финансирования обучения и получения прав на грузовой транспорт.

В Агентстве по трудоустройству и центрах занятости безработные могут получить образовательный ваучер, который покрывает до 100% стоимости обучения при определенных условиях.

безработные могут получить образовательный ваучер, который покрывает до 100% стоимости обучения при определенных условиях. В отдельных случаях покрывает расходы на получение прав немецкое пенсионное страхование , если это необходимо по медицинским или профессиональным причинам (реабилитация).

, если это необходимо по медицинским или профессиональным причинам (реабилитация). Многие транспортные компании финансируют получение прав, если водитель обязуется работать в компании по контракту.

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