Сколько украинцы заплатят за права на вождение грузовика в Германии

Сколько стоят права на вождение грузовика в Германии
Получение прав водителя на грузовик в Германии — очень дорогое удовольствие, но из-за большого дефицита специалистов на рынке эта квалификация становится выгодной. Сколько стоят права на грузовик, какие категории нужны для управления и на какие государственные субсидии для обучения можно рассчитывать.
Об этом сообщил AUS News.
Категории управления грузовиком
- Класс C. Транспорт массой более 3,5 т.
- Класс CE. Грузовик с прицепом более 750 кг.
- Класс C1. Транспортное средство от 3,5 до 7,5 т.
- Класс C1E. Грузовик класса C1 с прицепом более 750 кг.
Тем, кто планирует работать водителем грузовика, нужно не только получить права, но и пройти базовую квалификацию профессионального водителя или ее ускоренный вариант. В обоих случаях нужно сдать экзамен.
Средние цены на уроки и экзамены
- Теоретические занятия, система обучения и инструктаж по вождению автомобилей — 723,50 евро.
- Уроки вождения, включая обязательные специальные поездки — 2350 евро.
- Сдача теоретического экзамена и все сборы в TÜV или DEKRA — 1004,80 евро.
- Дополнительные расходы, такие как курс первой помощи, проверка зрения и медицинский осмотр с офтальмологическим обследованием — 214,50 евро.
То есть обучение будет стоить 4292,80 евро. Однако тем, кто нуждается в ускоренной базовой квалификации, придется заплатить еще больше.
Как сэкономить
Из-за нехватки водителей есть несколько вариантов финансирования обучения и получения прав на грузовой транспорт.
- В Агентстве по трудоустройству и центрах занятости безработные могут получить образовательный ваучер, который покрывает до 100% стоимости обучения при определенных условиях.
- В отдельных случаях покрывает расходы на получение прав немецкое пенсионное страхование, если это необходимо по медицинским или профессиональным причинам (реабилитация).
- Многие транспортные компании финансируют получение прав, если водитель обязуется работать в компании по контракту.
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