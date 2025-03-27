Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Авто arrow Сколько стоят права на вождение грузовика в Германии arrow

Сколько стоят права на вождение грузовика в Германии

27 марта 2025 06:00
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор
Сколько украинцы заплатят за права на вождение грузовика в Германии
Водитель грузовика. Фото: freepik.com
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор

Получение прав водителя на грузовик в Германии — очень дорогое удовольствие, но из-за большого дефицита специалистов на рынке эта квалификация становится выгодной. Сколько стоят права на грузовик, какие категории нужны для управления и на какие государственные субсидии для обучения можно рассчитывать.

Об этом сообщил AUS News.

Читайте также:

Категории управления грузовиком

  • Класс C. Транспорт массой более 3,5 т.
  • Класс CE. Грузовик с прицепом более 750 кг.
  • Класс C1. Транспортное средство от 3,5 до 7,5 т.
  • Класс C1E. Грузовик класса C1 с прицепом более 750 кг.

Тем, кто планирует работать водителем грузовика, нужно не только получить права, но и пройти базовую квалификацию профессионального водителя или ее ускоренный вариант. В обоих случаях нужно сдать экзамен.

Средние цены на уроки и экзамены

  • Теоретические занятия, система обучения и инструктаж по вождению автомобилей — 723,50 евро.
  • Уроки вождения, включая обязательные специальные поездки — 2350 евро.
  • Сдача теоретического экзамена и все сборы в TÜV или DEKRA — 1004,80 евро.
  • Дополнительные расходы, такие как курс первой помощи, проверка зрения и медицинский осмотр с офтальмологическим обследованием — 214,50 евро.

То есть обучение будет стоить 4292,80 евро. Однако тем, кто нуждается в ускоренной базовой квалификации, придется заплатить еще больше.

Как сэкономить

Из-за нехватки водителей есть несколько вариантов финансирования обучения и получения прав на грузовой транспорт.

  • В Агентстве по трудоустройству и центрах занятости безработные могут получить образовательный ваучер, который покрывает до 100% стоимости обучения при определенных условиях.
  • В отдельных случаях покрывает расходы на получение прав немецкое пенсионное страхование, если это необходимо по медицинским или профессиональным причинам (реабилитация).
  • Многие транспортные компании финансируют получение прав, если водитель обязуется работать в компании по контракту.

Ранее мы писали, когда полиция разрешает водить авто без прав. Также объясняли, зачем водители зажимают сразу две кнопки стеклоподъемника.

Германия авто водительское удостоверение цены автомобиль водители обучение экзамены
Реклама
Реклама
Реклама