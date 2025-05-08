Які штрафи можуть отримати велосипедисти у 2025 році

Велосипедисти на дорозі. Фото: bicyclenetwork.com.au

З настанням теплих весняних днів на вулицях українських міст масово виїжджають велосипедисти. Вони такі ж учасники дорожнього руху, як й водії автомобілів, тому мають дотримуватися ПДР, й на них поширюється відповідальність за порушення правил.

Про це нагадала Патрульна поліція Києва.

Реклама

Читайте також:

Основні правила велосипедистів

Рухатися слід велодоріжками, а якщо їх немає — крайньою правою смугою проїзної частини в один ряд.

Поворот ліворуч та розворот дозволяється велосипедистам лише на дорогах з однією смугою для руху в кожному напрямку та без трамвайної колії посередині.

Рухатися проїзною частиною на велосипедах дозволяється особам, що досягли 14-річного віку.

Велосипед повинен мати справні гальма, звуковий сигнал, бути обладнаним світловідбивачами: спереду білого, позаду червоного, по боках жовтогарячого кольору.

Для руху в темну пору доби та в умовах недостатньої видимості на велосипеді повинен бути встановлений та увімкнений ліхтар чи фара.

Велосипедисти мають завжди використовувати особисті засоби безпеки: шолом, наколінники та налокітники.

Відповідальність за порушення

Стягнення на велосипедистів наразі накладається за частиною 2 статті 127 Кодексу по адміністративні правопорушення "Порушення Правил дорожнього руху особами, які керують велосипедами, гужовим транспортом, і погоничами тварин".

Штраф за цією статтею становить 340 грн.

За їзду в стані алкогольного сп'яніння велосипедисту випишуть 680 грн .

. Якщо порушення призвело до створення аварійної ситуації, то штраф становитиме 850 грн або 20-40 годин громадських робіт .

або . Повторне порушення також карається штрафом у 850 грн.

Раніше в Україні ускладнили процес складання іспитів на водійські права. Також ми писали, який штраф за неправильні фари та поворотники авто.