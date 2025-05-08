Які штрафи можуть отримати велосипедисти у 2025 році

Які штрафи велосипедистам за порушення ПДР у 2025 році
З настанням теплих весняних днів на вулицях українських міст масово виїжджають велосипедисти. Вони такі ж учасники дорожнього руху, як й водії автомобілів, тому мають дотримуватися ПДР, й на них поширюється відповідальність за порушення правил.
Про це нагадала Патрульна поліція Києва.
Основні правила велосипедистів
- Рухатися слід велодоріжками, а якщо їх немає — крайньою правою смугою проїзної частини в один ряд.
- Поворот ліворуч та розворот дозволяється велосипедистам лише на дорогах з однією смугою для руху в кожному напрямку та без трамвайної колії посередині.
- Рухатися проїзною частиною на велосипедах дозволяється особам, що досягли 14-річного віку.
- Велосипед повинен мати справні гальма, звуковий сигнал, бути обладнаним світловідбивачами: спереду білого, позаду червоного, по боках жовтогарячого кольору.
- Для руху в темну пору доби та в умовах недостатньої видимості на велосипеді повинен бути встановлений та увімкнений ліхтар чи фара.
- Велосипедисти мають завжди використовувати особисті засоби безпеки: шолом, наколінники та налокітники.
Відповідальність за порушення
Стягнення на велосипедистів наразі накладається за частиною 2 статті 127 Кодексу по адміністративні правопорушення "Порушення Правил дорожнього руху особами, які керують велосипедами, гужовим транспортом, і погоничами тварин".
Штраф за цією статтею становить 340 грн.
- За їзду в стані алкогольного сп'яніння велосипедисту випишуть 680 грн.
- Якщо порушення призвело до створення аварійної ситуації, то штраф становитиме 850 грн або 20-40 годин громадських робіт.
- Повторне порушення також карається штрафом у 850 грн.
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