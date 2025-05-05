Тест ПДР з поворотом ліворуч — як проїхати велосипедисту

Як повернути? Малюнок: "За! Правилами"

Задача з теми про розташування транспортних засобів на дорозі. За якою траєкторією велосипедисту дозволений поворот ліворуч у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

Траєкторія А. Траєкторія Б. Обидві траєкторії дозволені. Обидві траєкторії заборонені.

Розбір задачі

На перехресті велосипедист має намір повернути ліворуч. Для цього йому пропонуються дві траєкторії: з лівої смуги (А) та з трамвайної колії попутного напрямку, яка знаходиться на одному рівні з проїжджою частиною для нерейкових транспортних засобів (Б).

Читаємо пункт 11.8 ПДР:

"По трамвайній колії попутного напрямку, розташованій на одному рівні з проїзною частиною для нерейкових транспортних засобів, дозволяється рух за умови, що це не заборонено дорожніми знаками чи дорожньою розміткою, а також під час випередження, об’їзду, коли ширина проїзної частини недостатня для виконання об’їзду, без виїзду на трамвайну колію".

На жаль для велосипедиста, це правило не стосується двоколісного транспорту.

Читаємо пункт 11.14 ПДР:

"Рух по проїзній частині на велосипедах, мопедах, гужових возах (санях) і вершникам дозволяється лише в один ряд по правій крайній смузі якомога правіше, за винятком випадків, коли виконується об’їзд. Поворот ліворуч та розворот дозволяється на дорогах з однією смугою для руху в кожному напрямку і без трамвайної колії посередині. Дозволяється рух по узбіччю, якщо це не створить перешкод пішоходам".

Таким чином, для велосипедиста обидві траєкторії заборонені

Правильна відповідь

№4

Для того, щоб велосипедисту потрапити ліворуч, йому потрібно проїхати до пішохідного переходу, перетнути його пішки з велосипедом. А потім їхати далі, тримаючись правого краю дороги (траєкторія В).

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