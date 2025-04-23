Швидкий тест ПДР — куди може проїхати тракторист

Куди можна? Малюнок: "За! Правилами"

Задача на знання дорожніх знаків. Куди дозволяється продовжити рух трактористу в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

Лише прямо. Прямо та ліворуч. Лише праворуч. Прямо та праворуч. Лише ліворуч Усі напрямки дозволені.

Розбір задачі

На перехресті трактористу пропонуються три варіанти для подальшого руху: прямо, праворуч та ліворуч.

Щоб визначити, який з напрямків дозволений, треба прочитати дорожні знаки, які встановлені перед перехрестям.

Знак пріоритету 2.1 "Дати дорогу" розвʼязати задачу не допоможе, адже у питанні не йдеться про черговість проїзду перехрестя.

Наступний знак 3.3 "Рух вантажних автомобілів заборонено" забороняє рух вантажних автомобілів та сполук транспортних засобів з дозволеною максимальною масою понад 3,5 т (якщо на знакові не зазначена маса) або з такою, що перевищує зазначену на знакові, а також тракторів, самохідних машин та механізмів.

Тобто рух заборонений не лише для вантажівок, а й для тракторів.

Нарешті табличка 7.3.1 "Напрямок дії" вказує, що напрямок праворуч для трактора не можливий.

Але ніщо не забороняє трактористу проїхати прямо або повернути ліворуч.

Правильна відповідь №2

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