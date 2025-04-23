Швидкий тест ПДР — куди може проїхати тракторист

Цікавий тест ПДР — куди може проїхати трактор
Задача на знання дорожніх знаків. Куди дозволяється продовжити рух трактористу в зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонував канал "За! Правилами".
Варіанти відповіді
- Лише прямо.
- Прямо та ліворуч.
- Лише праворуч.
- Прямо та праворуч.
- Лише ліворуч
- Усі напрямки дозволені.
Розбір задачі
На перехресті трактористу пропонуються три варіанти для подальшого руху: прямо, праворуч та ліворуч.
Щоб визначити, який з напрямків дозволений, треба прочитати дорожні знаки, які встановлені перед перехрестям.
Знак пріоритету 2.1 "Дати дорогу" розвʼязати задачу не допоможе, адже у питанні не йдеться про черговість проїзду перехрестя.
Наступний знак 3.3 "Рух вантажних автомобілів заборонено" забороняє рух вантажних автомобілів та сполук транспортних засобів з дозволеною максимальною масою понад 3,5 т (якщо на знакові не зазначена маса) або з такою, що перевищує зазначену на знакові, а також тракторів, самохідних машин та механізмів.
Тобто рух заборонений не лише для вантажівок, а й для тракторів.
Нарешті табличка 7.3.1 "Напрямок дії" вказує, що напрямок праворуч для трактора не можливий.
Але ніщо не забороняє трактористу проїхати прямо або повернути ліворуч.
Правильна відповідь №2
Раніше ми пропонували цікаві задачі на знання правил дорожнього руху:
- Тест з ПДР на перехресті: хто проїде першим?
- Тест ПДР про поворот ліворуч на перехресті: хто кого пропускає?
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