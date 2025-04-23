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Тест ПДР про поворот ліворуч на перехресті — хто кого пропускає

23 квітня 2025 06:45
Валентин Бандура - Редактор
Тест ПДР про поворот ліворуч — хто кого пропускає на перехресті
Хто пропускає? Малюнок: Exist.ua
Валентин Бандура - Редактор

Задача з тем про регулювання дорожнього руху та про проїзд перехресть. Чи повинен водій пропустити зустрічну машину, повертаючи ліворуч, в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал Exist.ua

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Варіанти відповіді

  1. Повинен пропустити.
  2. Не повинен пропускати.

Розбір задачі

Тест з ПДР: хто кого пропускає на перехресті?

На перехресті водій повертає ліворуч, але на зустріч прямо проїжджає інше авто. Ділянка обладнана світлофорами, які подають зелений сигнал обом автомобілям.

Водночас на перехресті встановлені знаки пріоритету 2.3 "Головна дорога" та 7.8 "Напрямок головної дороги". Згідно з ними на головній дорозі перебуває водій, який повертає ліворуч. Чи значить це, що він має пріоритет? Звичайно, ні.

Читаємо пункт 8.3 ПДР:

"Сигнали світлофорів, крім жовтого миготливого, мають перевагу перед дорожніми знаками пріоритету".

Тому роз’їхатися автомобілі мають за правилами проїзду регульованих перехресть.

Читаємо пункт 16.6 ПДР:

"Повертаючи ліворуч або розвертаючись при зеленому сигналі основного світлофора, водій нерейкового транспортного засобу зобов'язаний дати дорогу трамваю попутного напрямку, а також транспортним засобам, що рухаються в зустрічному напрямку прямо або повертають праворуч".

Таким чином, водій має пропустити зустрічний автомобіль.

Правильна відповідь №1

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