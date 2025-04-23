Тест ПДД о повороте налево — кто кого пропускает на перекрестке

Тест ПДД о повороте налево на перекрестке — кто кого пропускает
Задача по темам о регулировании дорожного движения и о проезде перекрестков. Должен ли водитель пропустить встречную машину, поворачивая налево, в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал Exist.ua
Варианты ответа
- Должен пропустить.
- Не должен пропускать.
Разбор задачи
На перекрестке водитель поворачивает налево, но на встречу прямо проезжает другое авто. Участок оборудован светофорами, которые подают зеленый сигнал обоим автомобилям.
В то же время на перекрестке установлены знаки приоритета 2.3 "Главная дорога" и 7.8 "Направление главной дороги". Согласно им на главной дороге находится водитель, который поворачивает налево. Значит ли это, что он имеет приоритет? Конечно, нет.
Читаем пункт 8.3 ПДД:
"Сигналы светофоров, кроме желтого мигающего, имеют преимущество перед дорожными знаками приоритета".
Поэтому разъехаться автомобили должны по правилам проезда регулируемых перекрестков.
Читаем пункт 16.6 ПДД:
"Поворачивая налево или разворачиваясь при зеленом сигнале основного светофора, водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу трамваю попутного направления, а также транспортным средствам, движущимся во встречном направлении прямо или поворачивающим направо".
Таким образом, водитель должен пропустить встречный автомобиль.
Правильный ответ №1
Ранее мы предлагали интересные задачи для проверки знаний правил дорожного движения:
- Тест по ПДД на перекрестке: кто правильно поворачивает налево?
- Тест ПДД на перекрестке: как разъехаться с трамваем?
Читайте Новини.LIVE!