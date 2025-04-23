Тест ПДД о повороте налево — кто кого пропускает на перекрестке

Кто пропускает? Рисунок: Exist.ua

Задача по темам о регулировании дорожного движения и о проезде перекрестков. Должен ли водитель пропустить встречную машину, поворачивая налево, в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал Exist.ua

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Варианты ответа

Должен пропустить. Не должен пропускать.

Разбор задачи

На перекрестке водитель поворачивает налево, но на встречу прямо проезжает другое авто. Участок оборудован светофорами, которые подают зеленый сигнал обоим автомобилям.

В то же время на перекрестке установлены знаки приоритета 2.3 "Главная дорога" и 7.8 "Направление главной дороги". Согласно им на главной дороге находится водитель, который поворачивает налево. Значит ли это, что он имеет приоритет? Конечно, нет.

Читаем пункт 8.3 ПДД:

"Сигналы светофоров, кроме желтого мигающего, имеют преимущество перед дорожными знаками приоритета".

Поэтому разъехаться автомобили должны по правилам проезда регулируемых перекрестков.

Читаем пункт 16.6 ПДД:

"Поворачивая налево или разворачиваясь при зеленом сигнале основного светофора, водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу трамваю попутного направления, а также транспортным средствам, движущимся во встречном направлении прямо или поворачивающим направо".

Таким образом, водитель должен пропустить встречный автомобиль.

Правильный ответ №1

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