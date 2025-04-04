Тест ПДД — как разъехаться с трамваем на перекрестке

Кто первый? Рисунок: "За! Правилами"

Задача по теме о проезде перекрестков. Каким будет правильный порядок разъезда транспортных средств в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилам".

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Варианты ответа

Трамвай, красный автомобиль, синий. Трамвай, синий автомобиль, красный. Синий автомобиль, красный, трамвай. Синий автомобиль, трамвай, красный автомобиль. Красный автомобиль, синий, трамвай. Красный автомобиль, трамвай, синий автомобиль.

Разбор задачи

На перекрестке, оборудованном светофорами, водителям красного и синего автомобилей включен зеленый сигнал светофора, который разрешает им движение во всех направлениях. Водителю трамвая в основной секции светофора горит красный, но в дополнительной секции включена зеленая стрелочка, которая позволяет движение прямо.

Таким образом, проехать перекресток имеют право все водители. Но, поскольку траектории движения у всех их пересекаются, то кто-то кому-то должен уступить.

Известно, что при равных условиях трамвай имеет преимущество, но в изображенной ситуации условия далеко не равные.

Читаем пункт 16.9 ПДД:

"При движении в направлении стрелки, включенной в дополнительной секции одновременно с желтым или красным сигналом светофора, водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся с других направлений".

Согласно этому правилу, водитель трамвая должен уступить дорогу автомобилям.

Водители же авто разъедутся по пункту 16.6 ПДД:

"Поворачивая налево или разворачиваясь при зеленом сигнале основного светофора, водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу трамваю попутного направления, а также транспортным средствам, движущимся во встречном направлении прямо или поворачивающим направо".

Синий автомобиль на светофоре поворачивает налево, поэтому первым проедет водитель красной машины.

Следовательно, порядок разъезда будет таким: красный автомобиль, синяя машина, трамвай .

Правильный ответ №5

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