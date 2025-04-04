Тест ПДД — как разъехаться с трамваем на перекрестке

Тест ПДД на перекрестке — как разъехаться с трамваем
Задача по теме о проезде перекрестков. Каким будет правильный порядок разъезда транспортных средств в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "За! Правилам".
Варианты ответа
- Трамвай, красный автомобиль, синий.
- Трамвай, синий автомобиль, красный.
- Синий автомобиль, красный, трамвай.
- Синий автомобиль, трамвай, красный автомобиль.
- Красный автомобиль, синий, трамвай.
- Красный автомобиль, трамвай, синий автомобиль.
Разбор задачи
На перекрестке, оборудованном светофорами, водителям красного и синего автомобилей включен зеленый сигнал светофора, который разрешает им движение во всех направлениях. Водителю трамвая в основной секции светофора горит красный, но в дополнительной секции включена зеленая стрелочка, которая позволяет движение прямо.
Таким образом, проехать перекресток имеют право все водители. Но, поскольку траектории движения у всех их пересекаются, то кто-то кому-то должен уступить.
Известно, что при равных условиях трамвай имеет преимущество, но в изображенной ситуации условия далеко не равные.
Читаем пункт 16.9 ПДД:
"При движении в направлении стрелки, включенной в дополнительной секции одновременно с желтым или красным сигналом светофора, водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся с других направлений".
Согласно этому правилу, водитель трамвая должен уступить дорогу автомобилям.
Водители же авто разъедутся по пункту 16.6 ПДД:
"Поворачивая налево или разворачиваясь при зеленом сигнале основного светофора, водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу трамваю попутного направления, а также транспортным средствам, движущимся во встречном направлении прямо или поворачивающим направо".
Синий автомобиль на светофоре поворачивает налево, поэтому первым проедет водитель красной машины.
Следовательно, порядок разъезда будет таким: красный автомобиль, синяя машина, трамвай.
Правильный ответ №5
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