ПДД-тест с подвохом — какое авто может выехать на левую полосу

Кто прав? Рисунок: "За! Правилами"

Задача на знание дорожной разметки и по теме проезда железнодорожного переезда. Водителю какого автомобиля разрешен выезд на левую полосу в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

Водителю желтого автомобиля. Водителю синего автомобиля. Оба водителя имеют право. Обоим водителям запрещено.

Разбор задачи

Водители желтого и синего автомобилей намерены перестроиться из правой полосы в левую неподалеку от железнодорожного переезда, о чем их предупреждал знак 1.27 "Железнодорожный переезд со шлагбаумом".

Железнодорожный переезд — это участок дороги с повышенной опасностью, на котором действует определенное количество требований и запретов.

Согласно пункту 14.6 ПДД, перед железнодорожным переездом обгон запрещается. Но в изображенной ситуации об обгоне речь не идет, ведь автомобили не выезжают на встречную полосу, а просто перестраиваются между полосами одного направления. А правила дорожного движения не содержат запретов на перестроение неподалеку от переезда.

Но, если водитель желтого автомобиля перестраивается, пересекая прерывистую линию разметки 1.6, то водитель синей машины делает это, пересекая сплошную линию разметки 1.1.

Разметку 1.6 пересекать можно. Это прерывистая линия, в которой длина штрихов втрое превышает промежутки между ними. В изображенной на рисунке ситуации она предупреждает о приближении к сплошной разметке 1.1. Пересекать сплошную разметку запрещается.

Правильный ответ №1

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