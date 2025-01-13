ПДР-тест з каверзою — яке авто може виїхати на ліву смугу

Хто правий? Малюнок: "За! Правилами"

Задача на знання дорожньої розмітки та з теми проїзду залізничного переїзду. Водієві якого автомобіля дозволений виїзд на ліву смугу в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

Водію жовтого автомобіля. Водію синього автомобіля. Обом водіям дозволено. Обом водіям заборонено.

Розбір задачі

Водії жовтого та синього автомобілів мають намір перестроїтися з правої смуги в ліву неподалік від залізничного переїзду, про що їх попереджував знак 1.27 "Залізничний переїзд зі шлагбаумом".

Залізничний переїзд — це ділянка дороги з підвищеною небезпекою, на якій діє певна кількість вимог та заборон.

Згідно з пунктом 14.6 ПДР, перед залізничним переїздом обгін забороняється. Але в зображеній ситуації про обгін не йдеться, адже автомобілі не виїжджають на зустрічну смугу, а просто перестроюються між смугами одного напрямку. А правила дорожнього руху не містять заборон на перестроювання неподалік від переїзду.

Але, якщо водій жовтого автомобіля перестроюється, перетинаючи переривчасту лінію розмітки 1.6, то водій синьої машини робить це, перетинаючи суцільну лінію розмітки 1.1.

Розмітку 1.6 перетинати можна. Це переривчаста лінія, в якій довжина штрихів утричі перевищує проміжки між ними. В зображеній на малюнку ситуації вона попереджає про наближення до суцільної розмітки 1.1. Перетинати суцільну розмітку забороняється.

Правильна відповідь №1

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