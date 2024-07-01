Тест на знание ПДД: кто первым проедет перекресток

Кого должны пропустить первым? Рисунок: "А ты знаешь ПДД?"

Задача по теме проезд перекрестков. Кто из водителей проедет первым в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "А ты знаешь ПДД?"

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Варианты ответа

Водитель белого автомобиля. Мотоциклист. Водитель грузовика.

Разбор задачи

На перекрестке нет светофоров, регулировщика и знаков приоритета. Но видно, что водитель грузовика движется по грунтовой дороге.





Читаем пункт 1.10 ПДД:

"Главная дорога — дорога с покрытием относительно грунтовой или обозначаемая знаками 1.22, 1.23.1 — 1.23.4 и 2.3. Наличие на второстепенной дороге покрытия непосредственно перед перекрестком не приравнивает ее по значению к перекрещивающейся".

Следовательно, водитель грузовика находится на второстепенной дороге, поэтому покинет перекресток последним.

Читаем пункт 16.11 ПДД:

"На перекрестке неравнозначных дорог водитель транспортного средства, движущегося по второстепенной дороге, должен дать дорогу транспортным средствам, приближающимся к данному перекрестку проезжих частей по главной дороге, независимо от направления их дальнейшего движения".

Водитель белого автомобиля намерен повернуть налево.

Читаем пункт 16.13 ПДД:

"Перед поворотом налево и разворотом водитель нерельсового транспортного средства обязан дать дорогу трамваю попутного направления, а также транспортным средствам, двигающимся по равнозначной дороге во встречном направлении прямо или справа".

Таким образом, водитель легковушки должен дать дорогую мотоциклисту.

Правильный ответ №2

Ранее мы предлагали задачи по пересечению перекрестка — здесь и здесь.