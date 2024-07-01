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Могут спросить во время экзаменов на права — кто первым проедет перекресток

1 июля 2024 06:45
7da903d4-86a3-4dea-95f0-48da3e4e8400 - Валентин Бандура
Тест на знание ПДД: кто первым проедет перекресток
Кого должны пропустить первым? Рисунок: "А ты знаешь ПДД?"
7da903d4-86a3-4dea-95f0-48da3e4e8400 - Валентин Бандура

Задача по теме проезд перекрестков. Кто из водителей проедет первым в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "А ты знаешь ПДД?"

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Варианты ответа

  1. Водитель белого автомобиля.
  2. Мотоциклист.
  3. Водитель грузовика.

Разбор задачи

На перекрестке нет светофоров, регулировщика и знаков приоритета. Но видно, что водитель грузовика движется по грунтовой дороге.


Могут спросить во время экзаменов на права - кто первым проедет перекресток - фото 1

Читаем пункт 1.10 ПДД:

"Главная дорога — дорога с покрытием относительно грунтовой или обозначаемая знаками 1.22, 1.23.1 — 1.23.4 и 2.3. Наличие на второстепенной дороге покрытия непосредственно перед перекрестком не приравнивает ее по значению к перекрещивающейся".

Следовательно, водитель грузовика находится на второстепенной дороге, поэтому покинет перекресток последним.

Читаем пункт 16.11 ПДД:

"На перекрестке неравнозначных дорог водитель транспортного средства, движущегося по второстепенной дороге, должен дать дорогу транспортным средствам, приближающимся к данному перекрестку проезжих частей по главной дороге, независимо от направления их дальнейшего движения".

Водитель белого автомобиля намерен повернуть налево.

Читаем пункт 16.13 ПДД:

"Перед поворотом налево и разворотом водитель нерельсового транспортного средства обязан дать дорогу трамваю попутного направления, а также транспортным средствам, двигающимся по равнозначной дороге во встречном направлении прямо или справа".

Таким образом, водитель легковушки должен дать дорогую мотоциклисту.

Правильный ответ №2

Ранее мы предлагали задачи по пересечению перекрестка — здесь и здесь.

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