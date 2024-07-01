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Можуть спитати під час іспитів на права — хто першим проїде перехрестя

1 липня 2024 06:45
7da903d4-86a3-4dea-95f0-48da3e4e8400 - Валентин Бандура
Тест на знання ПДР: хто першим проїде перехрестя
Кого мають пропустити першим? Малюнок: "А ти знаєш ПДР?"
7da903d4-86a3-4dea-95f0-48da3e4e8400 - Валентин Бандура

Задача з теми проїзд перехресть. Хто з водіїв проїде першим у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "А ти знаєш ПДР?"

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Варіанти відповіді

  1. Водій білого автомобіля.
  2. Мотоцикліст.
  3. Водій вантажівки.

Розбір задачі

На перехресті немає світлофорів, регулювальників та знаків пріоритету. Але видно, що водій вантажівки рухається ґрунтовою дорогою.


Можуть спитати під час іспитів на права — хто першим проїде перехрестя - фото 1

Читаємо пункт 1.10 ПДР:

"Головна дорога — дорога з покриттям відносно ґрунтової або та, що позначається знаками 1.22, 1.23.1 - 1.23.4 і 2.3. Наявність на другорядній дорозі покриття безпосередньо перед перехрестям не прирівнює її за значенням до перехрещуваної".

Отже, водій вантажівки знаходиться на другорядній дорозі, тому залишить перехрестя останнім.

Читаємо пункт 16.11 ПДР:

"На перехресті нерівнозначних доріг водій транспортного засобу, що рухається другорядною дорогою, повинен дати дорогу транспортним засобам, які наближаються до даного перехрещення проїзних частин по головній дорозі, незалежно від напрямку їх подальшого руху".

Водій білого автомобіля має намір повернути ліворуч.

Читаємо пункт 16.13 ПДР:

"Перед поворотом ліворуч і розворотом водій нерейкового транспортного засобу зобов'язаний дати дорогу трамваю попутного напрямку, а також транспортним засобам, що рухаються рівнозначною дорогою в зустрічному напрямку прямо чи праворуч".

Таким чином водій легковика має дати дорогу мотоциклісту.

Правильна відповідь №2

Раніше ми пропонували задачі з перетину перехрестя — тут і тут.

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